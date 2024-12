사진 제공=JYP엔터테인먼트

가수 박진영(J.Y. Park) 데뷔 30주년 기념 연말 단독 콘서트 'Still JYP'(스틸 제이와이피)에 화려한 게스트들이 출동한다.박진영은 12월 27일부터 29일까지 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 연말 단독 콘서트 'Still JYP'를 총 3회 개최한다. 'Still JYP'는 2023년 송년 콘서트 '80's Night'(에이티스 나이트)에 이은 약 1년 만의 연말 공연이자 올해 데뷔 30주년을 맞이한 '리빙 레전드' 박진영의 뜻깊은 새 콘서트다.특히 박진영의 데뷔 30주년 기념 연말 콘서트를 위해 화려한 게스트들이 함께 나선다. 27일 별과 2PM (JUN. K, 닉쿤, 택연, 우영), 28일 원더걸스 (선예, 선미, 유빈)와 2am (조권, 창민, 슬옹, 진운), 29일 김범수까지 특급 라인업을 완성했고 공연의 재미를 한층 높일 예정이다. 이들이 박진영의 'Still JYP'에서 어떤 무대를 펼칠지 가요팬들의 기대가 모인다.이번 공연은 지난 9월 예매 오픈 후 전 회차 솔드아웃을 달성했고 JYP엔터테인먼트는 관람 가능한 구역을 최대로 확보해 좌석을 추가 개방했다. 추가 티켓 예매는 인터파크, YES24(예스24), 네이버 예약에서 진행 중이다. 티켓 예매와 관련한 자세한 내용은 각 플랫폼의 예매 페이지 안내사항에서 확인할 수 있다.매해 연말 공연으로 관객들과 함께 한 해를 풍성하게 장식한 박진영은 'Still JYP'를 통해 '연말 공연의 황제' 진가를 발휘한다. 내년 2월에는 무대를 일본 도쿄로 옮겨, 2025년 2월 20일과 21일 양일간 도쿄돔 시티홀에서 'Still JYP' 일환 공연을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr