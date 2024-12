그룹 오마이걸 효정 캐럴 '크리스마스 야간열차'/사진 제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 효정이 겨울 시즌송을 발매한다.소속사 WM엔터테인먼트는 10일 0시 공식 SNS를 통해 효정의 스페셜 싱글 ‘크리스마스 야간열차’ 타이틀 포스터를 공개하고 발매 소식을 알렸다.공개된 이미지에는 어느 바닷가 모래사장 한 가운데 크리스마스 트리가 보이고, 그 옆으로 산타 복장의 한 사람과 작은 여행용 가방이 놓여 있다. 상단 ‘크리스마스의 야간열차’라는 타이틀로 인해 홀로 여행을 떠난 효정의 뒷모습임을 추측할 수 있는 가운데, 겨울의 바닷가이지만 따뜻함을 느낄 수 있는 이번 포스터 공개로, 효정의 스페셜 싱글에 대한 관심이 증폭되고 있다.특히, 효정은 그동안 여러 드라마의 OST를 통해 솔로 곡에 참여한 적 있지만, 자신의 솔로 앨범으로는 이번이 처음이자 첫 겨울 시즌송이기도 해, 여러 의미가 담긴 스페셜 싱글에 많은 팬들의 기대가 모이고 있다또한, 지난 8월 발매한 오마이걸 미니 10집 앨범 수록곡 ‘Love Me Like You Do’의 작사에도 참여해 보컬뿐만 아니라 음악적 역량을 보여준 효정이 이번 스페셜 싱글에서는 과연 어떤 메시지를 담은 음악을 선보일지도 팬들의 궁금증을 더하고 있다.한편, 첫 시즌송 발매 소식으로 주목 받고 있는 효정의 스페셜 싱글 ‘크리스마스 야간열차’는 오는 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr