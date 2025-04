방탄소년단 진/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 진이 관능적인 록스타로 변신했다.진은 24일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 미니 2집 'Echo'(에코)의 세 번째 콘셉트 포토를 게재했다. 그는 올 블랙 의상과 치명적인 눈빛으로 시크하고 매혹적인 록스타의 면모를 보이며 밴드 프론트맨을 주제로 한 콘셉트 포토를 장식했다.진은 앞서 각기 다른 매력의 로커 이미지를 차례로 선보였다. 첫 번째 콘셉트 포토에서는 청춘 로커의 청량함을, 두 번째는 가죽 재킷과 그래피티를 활용해 로커의 강렬함을 보여줬다. 이날 공개한 세 번째 사진에서는 성숙함과 섹시함이 공존하는 록스타를 표현했다.사진 속 진은 노래하듯 마이크에 몸을 기댄 채 어딘가를 응시하고 있다. 깊고 강렬한 눈빛이 관능적인 매력을 배가한다. 색을 최소화한 연출은 진의 비주얼을 더욱 부각한다. 또 다른 사진에서는 진의 뒤로 밝은 조명이 켜졌는데,ㅍ마치 그가 걸어나가 마주할 무대처럼 느껴진다.내달 16일 오후 1시 발매되는 미니 2집 'Echo'는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 '울림'(echo)처럼 퍼져나가는 모습을 그린 앨범이다. 밴드 사운드를 기반으로 한 다채로운 장르의 7곡이 수록됐다. 진은 'Nothing Without Your Love', 'Loser (feat. YENA(최예나))', 'Rope It', '구름과 떠나는 여행' 등 대다수의 수록곡 작사에 참여해 진정성을 더했다. 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'는 상대와의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 쉽게 놓지 못하는 아이러니를 노래한 곡이다.진은 오는 6월 28~29일 고양 일산서구 고양종합운동장 보조경기장에서 첫 단독 팬콘서트를 개최한다. 이번 투어는 일본, 미국, 영국, 네덜란드 등지에서 총 18회 공연으로 이어진다. 'Echo'의 수록곡은 물론 지난해 11월 선보인 첫 솔로 앨범 'Happy'의 무대까지 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr