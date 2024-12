블랙핑크

블랙핑크의 '불장난' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 9억 뷰를 돌파하며 또 하나의 대기록을 추가했다.8일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '불장난' 뮤직비디오는 이날 오전 4시 41분께 유튜브 조회수 9억 회를 넘어섰다. 2016년 11월 1일 발매 이후 약 8년 1개월 만으로, 음악팬들의 꾸준한 관심과 사랑을 짐작하게 한다.'불장난'은 블랙핑크의 두 번째 디지털 싱글 [SQUARE TWO]의 더블 타이틀곡 중 하나로, 트로피컬 하우스 장르의 곡이다. 사랑에 빠진 소녀의 마음을 '불장난'에 빗댄 재치 있는 가사와 네 멤버의 파워풀한 퍼포먼스가 어우러져 발매 당시부터 뜨거운 반응을 얻었다.이로써 블랙핑크는 총 47편의 억대뷰 콘텐츠 중 9억뷰 이상의 영상만 12편을 보유하게 됐다. '불장난'에 앞서 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU, 22억뷰), 'Kill This Love'(20억뷰), '붐바야'(17억뷰), 'How You Like That' 퍼포먼스 비디오(17억뷰)와 뮤직비디오(13억뷰), '마지막처럼'(14억뷰), 리사 솔로곡 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(10억뷰), 제니 솔로곡 'SOLO'(10억뷰), 'Ice Cream'(9억뷰), 'Pink Venom' 뮤직비디오(9억뷰), '휘파람' 뮤직비디오(9억뷰)가 같은 조회수를 달성했었다.한편 블랙핑크는 '유튜브 퀸'으로 군림하며 독보적인 기록 행진을 이어가고 있다. 이들의 공식 유튜브 채널은 전 세계 아티스트 중 최다인 9530만 명 이상의 구독자를 보유하고 있으며, 채널 누적 조회수는 375억 회를 돌파했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr