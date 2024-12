피프티피프티/ 사진 제공=어트랙트

그룹 피프티피프티가 겨울 감성을 한가득 담아 찾아온다.피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 2일 공식 SNS를 통해 겨울 시즌송 싱글 'Winter Glow(윈터 글로우)'의 타이틀곡 'When You Say My Name'(웬 유 세이 마이 네임) 비주얼 클립 영상을 공개했다.피프티피프티는 처음으로 선보이는 겨울 시즌송 발매를 앞두고 리릭 포스터와 비주얼 클립 등 다채로운 티징 콘텐츠를 선보였다. 공개된 영상 속 피프티피프티는 연말 분위기가 물씬 풍기는 장소에서 크리스마스 시즌을 즐기고 있다. 행복한 웃음을 짓는 멤버들의 모습에서 따뜻한 분위기가 느껴진다.부드럽게 흘러나오는 피아노 멜로디와 함께 빈티지한 느낌의 필름으로 촬영된 이번 영상은 쌀쌀한 공기와 따뜻한 온기가 공존하는 겨울 감성을 배가시켰다. 음원과 함께 공개될 뮤직비디오 본편에 대한 기대감이 커진다.피프티피프티는 데뷔 후 첫 미국 투어 'LOVE SPRINKLE TOUR in USA'(러브 스프링클 투어 인 유에스에이)를 진행 중이며 미국 8개 도시에서 글로벌 팬들을 만날 예정이다.피프티피프티의 겨울 시즌송 싱글 'Winter Glow'(윈터 글로우)는 오는 9일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr