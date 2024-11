그룹 이즈나/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 이즈나가 프로듀서 테디와의 작업 후기를 전했다.이즈나(izna, 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 윤지윤, 최정은, 정세비)가 25일 오후 2시 이들의 첫 미니앨범 'N/a'(나) 발매를 기념해 데뷔 쇼케이스를 개최했다.이날 이즈나는 그룹 블랙핑크, 빅뱅 등과 작업한 유명 프로듀서 테디와 작업한 데에 대해 입을 열었다. 윤지은은 "저희 데뷔를 준비하면서 테디 프로듀서님께 많은 도움을 받았다. 가장 기억나는 말이 '서로 마음이 맞아야 좋은 작품 만들수있다'였다. 저희가 어떤 스타일의 음악을 많이 듣고 좋아하는지 많이 반영해주셨다"며 감사함을 표했다.이어 유사랑은 "함께 작업할 수 있음도 너무 영광이었다"며 "처음 뵀을때부터 항상 따뜻하게 받아주시고 저희 색을 담아 좋은 결과를 내주셔서 이 자리를 빌려 감사드리다 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.방지민은 "이번에 테디 프로듀서님과 작업하면서 이즈나만의 색을 담기 위해 많이 노력해주셨다. 멤버 각자의 매력 녹일 수 있도록 말이다. 앞으로도 보여드리지 못한 모습 찾아가면서 7명이 다 보일 수 있는 활동을 해보고 싶다"고 말하기도 했다.이즈나는 지난 7월 Mnet 서바이벌 프로그램 '아이랜드2'에서 선정된 7명 멤버로 구성된 그룹이다. 데뷔 미니 앨범 'N/a'는 무한한 가능성을 가진 소녀들이 자신의 한계를 뛰어넘어 새로운 세상에 도전한다는 의미를 담고 있다. 이 앨범에는 타이틀곡 'izna'를 비롯해 'TIMEBOMB'(타임밤), '아이랜드2' 미션곡이었던 'IWALY(I will always love you) (아이 윌 올웨이즈 러브 유)', 'DRIP(드립)', 'FAKE IT(페이크 잇)'까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다. 타이틀 곡 'IZNA'는 중독적인 후렴구와 미니멀한 비트가 인상적인 힙합 장르의 곡이다.한편, 이즈나의 첫 미니앨범 'N/a'(나)는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr