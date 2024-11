사진제공=KOZ엔터테인먼트

가수 지코/사진 = KOZ엔터테인먼트

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 솔로 데뷔 10주년의 대미를 화려하게 장식했다.지코는 지난 23~24일 양일간 서울시 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 개최한 'ZICO LIVE : JOIN THE PARADE'를 통해 관객들과 만났다. 그는 2018년 'King Of the Zungle' 이후 6년 만에 열린 단독 콘서트에서 대체 불가한 '공연 강자'의 면모를 입증하고 팬들과 대중의 갈증을 완벽히 해소시켰다.지코는 '새삥 (Prod. ZICO) (Feat. 호미들)'으로 퍼레이드의 시작을 알렸다. '괴짜 (Freak)', 'SEOUL DRIFT' 때는 공연장 중앙부터 돌출 무대까지 카퍼레이드를 방불케 하는 연출로 볼거리를 선사했고 관객들은 커다란 환호와 떼창으로 화답했다. 지코의 폭발적인 에너지와 밴드 라이브가 만나 역대급 시너지를 완성했다.지코는 "6년 만에 개최하는 단독 콘서트이자 솔로 데뷔 10주년을 기념하는 자리라 더욱 뜻깊고 소중하다. 10년간의 음악을 여러분들께 퍼레이드처럼 보여드리겠다. 마음껏 행진할 수 있도록 (관객분들이) 저의 날개가 되어달라. 오늘 이곳을 서울에서 가장 핫한 구역으로 만들겠다"라고 자신감 넘치게 말했다.지코는 유려하게 관객들의 호응을 이끌어냈고 곡에 얽힌 비하인드를 들려주며 친밀하게 소통했다. '걘 아니야', '웬수 (Feat. BIBI)' 등 콘서트에서 처음 선보인 무대로 서정적인 매력을 보여준 뒤 '남겨짐에 대해 (Feat. 다운)'에서는 직접 건반을 연주하며 가창해 눈길을 사로잡았다. 이어 'No you can't', '극', '말해 Yes Or No (Feat. PENOMECO, The Quiett)' 등 압도적인 래핑이 돋보이는 무대에서는 함성이 터져 나왔다. 'Artist', '아무노래' 등 히트곡 퍼레이드가 이어지자 누가 먼저랄 것도 없이 모두가 춤과 노래를 따라 하는 진풍경이 펼쳐졌다.앙코르 공연에서는 관객들의 신청곡을 받아 즉석에서 가창했다. 지코는 과거 발매한 믹스테이프부터 수록곡, 피처링곡을 오가며 실시간으로 팬들과 호흡했다. 또한 양일간 크러쉬(Crush)와 도경수(D.O)가 게스트로 출연했고, 마지막 날 'SPOT! (feat. JENNIE)' 무대에서는 제니가 깜짝 등장해 지원 사격에 나섰다.지코는 "이래서 콘서트를 하는구나 싶다. 와주신 모든 분들께 감사드린다. 오늘 이 장면을 절대 잊지 않겠다. 저의 퍼레이드는 10년 동안 이어져왔고 앞으로도 계속 이어질 것"이라고 말했다. 마지막으로 "이 곡을 기점으로 저의 10년이 만들어졌다"라며 솔로 데뷔 싱글 'Tough Cookie (Feat. Don Mills)'를 소개한 후 이 곡에 남은 에너지를 다 쏟아내며 공연을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr