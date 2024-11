사진 : 큐브엔터테인먼트

나우어데이즈(NOWADAYS)가 컴백 기념 버스킹 공연을 성공적으로 마쳤다.나우어데이즈는 지난 21일 서울 홍대 레드로드에서 신보 '렛츠기릿 (Let's get it)' 발매 기념 버스킹 공연을 진행했다. 이날 데뷔곡 'OoWee'(우위)로 공연의 시작을 알린 나우어데이즈는 'TICKET', '걔 말고 너', 'Rainy day (비가 오는 날엔 (2024 Remake ver.))', 'Why Not?'(와이 낫?) 등 기존 곡들의 무대를 선보였다.이와 함께 이날 발매된 신곡 '렛츠기릿 (Let's get it)' 무대도 최초 공개됐다. '렛츠기릿 (Let's get it)'은 매일 반복되는 일상에서 지루한 나날을 보내는 이들에게 '모든 것은 다 뒤로 한 채 지금 이 순간을 신나게 즐겨보자'는 메시지를 담은 힙합 장르의 곡이다. 나우어데이즈는 안정적인 가창력과 에너지 넘치는 칼군무 퍼포먼스로 팬들의 시선을 사로잡았다.특히 배우 홍석천은 '렛츠기릿 (Let's get it)' 뮤직비디오에 출연한 인연으로 버스킹 현장에 깜짝 방문했다. 홍석천은 "제가 요즘에 빠져있는 신인 그룹이다"며 "SNS에서 보고 댓글을 남겼는데 버스킹 공연에도 나오게 됐다. '보석함' 새 시즌을 준비 중인데 나우어데이즈가 나와도 되겠느냐. 나우어데이즈 사랑해달라"고 애정 가득 담긴 멘트로 응원했다.이어 홍석천은 나우어데이즈와 함께 '렛츠기릿 (Let's get it)' 포인트 안무 동작을 배운 후 멤버들과 함께 춤을 추며 흥겨운 무대를 만들었다. 또한 나우어데이즈는 현장을 찾은 팬클럽 데이앤과 직접 눈을 맞추고 컴백 소감을 전하는 등 현장 관객들의 후끈한 반응을 이끌어냈다. 나우어데이즈는 팬들의 뜨거운 호응에 '렛츠기릿 (Let's get it)' 앙코르 무대까지 선보이며 특별한 시간을 보냈다.한편 나우어데이즈는 오늘(22일) KBS2 '뮤직뱅크'를 통해 음악방송 최초로 '렛츠기릿 (Let's get it)'의 컴백 무대를 선보일 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr