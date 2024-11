[사진 제공 = Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE']

'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 파이널에 진출한 5팀이 최종회를 앞두고 각오를 전했다.6일 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 파이널 경연에 진출한 더크루원, 에잇턴, 원어스, 유나이트, 크래비티가 파이널 생방송만을 앞둔 소감을 전했다.#칠전팔기 오뚜기, 더크루원ATBO·JUST B가 연합한 팀인 더크루원은 11명 대인원의 메가크루 퍼포먼스로 시작부터 강렬한 눈도장을 찍었다. 하지만 평가전, 1차전 모두 7팀 중 6위를 기록하고, 2차전에서는 7위로 탈락 후보에 오르면서 위기를 맞았다. 누적 통합 랭킹 5위로 파이널에 진출, 칠전팔기 정신으로 살아남은 더크루원은 어느 때보다 화려한 무대를 준비 중이라고. 이번 파이널 신곡이 더크루원의 데뷔곡이 될 예정인 만큼 무대에 이목이 모아지고 있다. 더크루원은 "파이널에 오기까지 정말 쉽지 않았다"며 "그만큼 더 아름답게 마무리하고 싶다. 가장 멋있는 모습 보여드릴 것"이라며 각오를 다졌다.#막내의 반란, 에잇턴지난해 데뷔한 2년차 신인 에잇턴(8TURN)은 "저희를 알아봐 주시는 분들이 많이 늘었다"고 말할 만큼 프로그램을 통해 그룹을 확실하게 각인시킨 팀이다. 패기 넘치는 청춘의 모습부터 걸그룹 아이브의 곡으로 예상을 뛰어넘는 몽환적인 모습까지 보여준 에잇턴. 여기에 명호·재윤 등 뛰어난 에이스들의 활약도 주목 받았다. 누적 통합 랭킹 3위로 파이널에 진출한 에잇턴은 "프로그램 시작 전에는 파이널까지만 가자는 목표로 임했는데 목표를 이룬 지금 너무 뿌듯하고 행복하다"며 "막내지만 파이널까지 올라온 이유를 증명하겠다"는 포부를 밝혔다.#사활 건 재도전, 원어스팀의 사활을 걸고 '로드 투 킹덤'에 4년 만에 재도전한 원어스(ONEUS)는 '짬에서 나오는 바이브'로 매번 안정적으로 상위권을 유지한 것은 물론, 멤버 환웅이 평가전부터 1~2차전까지 '3연속 에이스 랭킹 1위'에 오르며 독보적인 존재감을 드러냈다. 파워풀한 '반박불가'부터 한국풍 퍼포먼스가 인상적인 '월하미인' 등 자신들의 정체성을 확실히 보여줬던 원어스는 누적 통합 랭킹 2위라는 높은 순위로 파이널에 진출했다. 원어스는 "쉽지 않은 도전이었던 만큼 마지막까지 진심을 담아 무대로 표현할 예정"이라며 "팬분들께 1위라는 순위로 보답하고 싶다"며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.#한계없는 변신, 유나이트유나이트(YOUNITE)는 에이스 은상이 작심한 듯 폭발적인 연기력을 선보인 1차전 무대부터 뮤지컬적인 시도가 엿보인 2차전, 에스파 'Armageddon'으로 강렬한 무대를 보여준 3차전까지 매 라운드 예상을 뛰어넘는 새로운 시도를 거듭해 온 팀이다. 상대 팀도 혀를 내두를 정도의 뜨거운 열정을 보인 은상을 비롯해 숨겨진 실력파 래퍼 DEY, 비주얼 천재 우노 등 다채로운 캐릭터로 활약하기도. 유나이트는 "'로드 투 킹덤'을 통해 우리가 한계 없는 팀이라는 것을 느꼈다"며 "유나이트가 꾸준히 해온 영화 같은 무대의 끝을 파이널에서 보여드리겠다"고 전했다.#누적 랭킹 1위, 크래비티대중선호도 1위로 시작부터 강력한 존재감을 보여준 크래비티(CRAVITY)는 평가전 에이스 배틀에서 최하위를 기록, 단체 무대를 선보이지 못하는 굴욕을 당했다. 하지만 1차전에서 팀 랭킹 1위를 차지한 후 2, 3차전까지 매번 팀 랭킹 1위를 달성, 퍼포먼스 강팀의 면모를 입증하며 파이널 직행에 성공했다. "'로드 투 킹덤'을 하면서 팀 결속력이 더 생겼고, 팬들과도 끈끈해진 것 같다"고 밝힌 크래비티는 "파이널 무대에서는 크래비티의 역사를 담아서 가장 멋지고 아름다운 무대를 보여드리겠다"고 귀띔했다.8주간 대장정을 마무리하는 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 최종회는 오는 7일 목요일 밤 9시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr