[사진 제공 : M25]

그룹 클라씨(CLASS:y)가 감각적인 무드가 담긴 콘셉트 포토로 컴백 기대감을 높였다.6일 자정 클라씨(지민 선유 형서 혜주 리원 보은 채원) 공식 SNS 채널을 통해 미니 3집 ‘LOVE XX’(러브 엑스엑스) 콘셉트 포토가 공개됐다.이번 콘셉트 포토는 뷰티풀 버전으로, 멤버들의 눈을 뗄 수 없는 비주얼과 감각적인 무드로 이목을 집중시켰다. 멤버들은 각자 매혹적이면서도 힙한 분위기를 뿜어냈다.특히 클라씨의 컴백 타이틀 곡명이 ‘Psycho and Beautiful’(사이코 앤 뷰티풀)인 만큼, 클라씨는 아름다우면서도 범접하기 어려운 콘셉트를 제대로 보여주며 컴백을 향한 기대를 모으고 있다.‘LOVE XX’는 클라씨가 약 2년 만에 발매하는 미니앨범이다. 타이틀곡 ‘Psycho and Beautiful’과 수록곡 ‘Love Game’(러브 게임) 총 두 곡이 담겼다.‘Psycho and Beautiful’은 멤버 채원이 작사에 참여했으며 히트곡 메이커 라이언전이 작곡 및 편곡에 참여했다. ‘Love Game’(러브 게임) 역시 멤버 채원이 작사에, 라이언전이 작곡에 참여해 완성도를 높였다.한편, 클라씨의 ‘LOVE XX’는 오는 15일 정오 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr