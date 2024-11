사진 : 네버랜드엔터테인먼트

가수 김나영이 연말 콘서트를 개최하고 팬들과 다시 만난다.1일 오전 소속사 네버랜드엔터테인먼트는 "김나영이 오는 12월 6일부터 사흘간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 '“Na” On The Voice : In_____'을 개최한다"고 전했다.'“Na” On The Voice : In_____'은 김나영의 이름 중 가운데 글자인 ‘나’에 집중해 ‘나’ 자신이 들려주고 싶은 본연의 목소리와 김’나’영의 목소리를 듣고 싶은 팬들의 마음을 색다르게 표현했다. 앞서 다양한 음악 용어를 통해 자신만의 감성을 펼칠 것을 예고했던 김나영은 이번 공연에서는 빈칸을 사용, 현장을 찾은 관객들이 김나영의 노래에 빠져들며 각자의 답을 찾기를 바라는 마음을 담았다.김나영은 이번 연말 콘서트를 통해 음원 차트를 뒤흔든 수많은 명곡들을 비롯한 명품 세트리스트를 선보인다. 특유의 호소력 짙은 보이스와 폭발적인 가창력, 섬세한 감성 표현 등을 노래 속에 가득 담아내며 현장을 찾은 관객들에게 깊은 감동을 전하고 새해를 앞두고 한 해를 마무리하는 특별한 시간을 보낼 예정이다.한편 김나영의 단독 콘서트 '“Na” On The Voice : In_____' 티켓은 이날 오후 8시부터 온라인 티켓 예매 플랫폼 예스24 티켓을 통해 단독 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr