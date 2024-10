사진=로제 SNS

블랙핑크 로제가 자신의 솔로곡 'APT.'의 호성적에 기쁨을 감추지 못했다.로제는 자신의 인스타그램 스토리에 "oh my gosh what is happening. this is crazy. thank you so much number ones, blinks, everyone. This one's for u. This is my dream come true"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지난 18일 로제가 세계적인 팝가수 브루노마스와 협업한 자신의 솔로곡 'APT.'가 빌보드 핫100 차트에서 8위에 안착한 모습. 로제는 브루노마스의 계정을 태그하면서 고마움을 전하기도 했다.'APT.'는 오는 12월 6일 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매된 선공개 싱글로, 발매 직후 국내 음원사이트 멜론, 지니, 벅스, 바이브의 실시간 차트, 일간 차트, 'TOP 100'(톱 백)에서 1위를 석권하는 'PAK'(퍼펙트 올킬)를 달성했다.이에 로제는 "제가 평소에 친구들과 즐겁게 하던 게임을 소재로 스튜디오에서 놀다가 자연스럽게 쓰인 곡인데, 이렇게 많은 사람들이 함께 듣고 즐겨주셔서 정말 감격스럽고 감사한 마음이 크다. 사실 그동안 고민과 걱정도 많았지만, 그만큼 많이 사랑해주시는 것 같아서 행복하고 힘이 난다"라고 한 차례 감사함을 전한 바 있다.'APT.'의 인기가 저물지 않고 점점 뜨거워지면서 로제는 매일 새로운 기록을 써내려가고 있다. 이날 빌보드 핫100 8위로 로제는 K팝 여성 가수 최초로 최고의 성적을 기록한 아티스트가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr