/사진 = 그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 특별한 생일 파티를 연다.온유는 오는 12월 14일 서울 강서구 KBS아레나에서 생일 파티 '2024 ONEW B-Day Party 'O! NEW DAY''(이하 'O! NEW DAY')를 개최한다.'O! NEW DAY'는 온유가 데뷔 후 처음으로 여는 생일 파티로, 찡구(공식 팬덤명)들과 함께 특별한 시간을 보내길 바라는 온유의 마음이 담겼다. 온유의 행복한 순간의 기록들에는 항상 팬들이 자리하고 있는 만큼, 이번 생일 파티 역시 온유한 웃음으로 가득 채워질 전망이다.생일 파티 개최 소식과 함께 온유 공식 SNS를 통해 'O! NEW DAY'의 포스터도 공개됐다. 맑은 미소 속에 데뷔 17년 차에도 커리어 하이 행보를 이어가는 온유, 그리고 변함없이 그 곁을 지키며 온유와 나란히 걸어가는 찡구들의 모습을 표현했다.온유는 최근 발매한 미니 3집 'FLOW'의 전곡 프로듀싱과 작사에 참여하며 솔로 아티스트로서 한층 성장한 면모를 보여줬다. 온유가 가진 생각들을 앨범 전반에 거침없이 녹인 가운데, 이 앨범은 발매 직후 전 세계 26개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에 오르며 괄목할 인기를 입증했다.국내외 성원에 힘입어 온유는 지난 5~6일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽핸드볼경기장에서 팬콘서트 '2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola!''를 성료한 데 이어 11월 2일 타이베이, 11월 21~22일 일본 가나가와에서도 공연을 펼친다. 팬미팅과 콘서트가 결합된 형식으로, 다채로운 코너를 준비해 팬들과 밀접하게 소통을 이어갈 계획이다.이렇듯 온유는 팬 사랑 가득한 행보를 지속 중인 가운데, 생일 파티 'O! NEW DAY'는 멜론 티켓을 통해 오는 11월 11일 오후 8시부터 팬클럽 선예매가, 14일 오후 8시부터 일반 예매가 순차 진행된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr