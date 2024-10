사진=(주)밝은누리

Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'의 파이널리스트를 한자리에서 볼 수 있는 특별한 콘서트가 개최된다.'2025 로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 콘서트 제작을 맡은 밝은누리 측에 따르면 이번 콘서트는 국내외 K-POP 팬들에게 큰 사랑을 받으며 새로운 K-POP 스타 탄생을 예고한 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'의 파이널리스트 TOP5가 참여한다.'2025 로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 콘서트는 내년 1월 4일과 5일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 펼쳐지며, 콘서트 티켓 예매의 경우 오는 10월 31일 오후 7시부터 인터넷 예매 사이트 인터파크 티켓을 통해 단독으로 오픈된다.이번 콘서트에서는 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'에서 뛰어난 실력과 개성 넘치는 색깔로 사랑 받고 있는 TOP5 멤버들이 방송에서 보여줬던 강렬하고 파격적인 무대는 물론 자신들만의 스타일을 담은 새로운 무대까지 한시도 눈을 뗄 수 없는 다채로운 무대로 관객들에게 눈과 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.특히 이번 콘서트는 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 참가자들을 향해 많은 사랑을 보내온 팬들의 성원에 보답하고자 기획되었으며 대한민국을 넘어 전 세계적으로 실력을 인정 받고 있는 참가자들의 생동감 넘치는 무대를 직접 볼 수 있다는 점에서 기대감이 커지고 있다.또한 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' TOP5 멤버들이 처음으로 대중에게 선보이는 콘서트인 만큼 방송에서는 볼 수 없었던 다양한 팬서비스로 아낌없는 응원과 사랑을 보내온 팬들에게 평생 잊을 수 없는 추억을 안길 예정이다.한편, '2025 로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 콘서트는 내년 1월 4일과 5일 양일간 서울 올림픽공원 'KSPO DOME'에서 막을 올린다. 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 현재 인터파크 티켓 홈페이지를 통해 확인해 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr