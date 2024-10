/ 사진=라이브웍스컴퍼니

/ 사진=라이브웍스컴퍼니

가수 규빈이 데뷔 후 처음으로 홍콩 프로모션을 진행한다.규빈의 소속사 라이브웍스컴퍼니 측은 22일 "규빈이 오는 27일부터 5일간 첫 번째 홍콩 프로모션을 진행한다"라고 밝혔다.규빈은 지난 7월 대만 최대 페스티벌 'S20 타이완', 8월 일본 최대 규모의 대형 패션쇼 '간사이 컬렉션'에 참석했지만 단독 프로모션에 임하는 것은 지난 1월 'Really Like You'로 정식 데뷔한 이후 9개월 만에 처음이다.규빈은 오는 26일 세계적인 미식 축제인 '2024 와인 앤 다인 페스티벌'을 시작으로 27일 '유튜브 뮤직 나이트' 무대에 올라 글로벌 팬들에게 현재까지도 큰 사랑을 받고 있는 'Really Like You'와 'Satellite'를 비롯해 다양한 곡으로 현지 팬들을 사로잡을 계획이다.또한 홍콩 현지에서 규빈의 인기를 반증하듯 공연과 함께 홍콩 유명 매거진 화보 촬영, 홍콩 주요 언론매체 인터뷰, 홍콩 유명 가수들과의 콜라보 콘텐츠 촬영, 홍콩 대표 인플루언서, 유명 유튜버와의 콘텐츠 촬영까지 바쁜 일정을 소화할 예정이다.라이브웍스컴퍼니 관계자는 "데뷔 후 처음으로 단독 프로모션에 나서는 만큼 현지 매체와 팬들의 뜨거운 관심을 얻고 있다"라며 "본격적인 한류 대열에 합류해 본격적인 글로벌 활동의 신호탄을 쏘아 올릴 예정"이라고 전했다.한편, 규빈의 데뷔 첫 홍콩 프로모션은 워너뮤직홍콩, 유튜브 뮤직, 홍콩관광청이 함께 하며 5박 6일 동안 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr