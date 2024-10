가수 박재범/사진제공 =모어비전

가수 박재범/사진제공 =모어비전

가수 박재범이 도전을 너무 많이 하는 습성이 자기 문제라며 주어진 걸 즐겁게 하겠다는 의지를 드러냈다.박재범은 8일 오후 3시 서울시 강남구 신사동에 위치한 영화관에서 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED'(더 원 유 원티드) 발매 기념 음악 감상회를 개최했다.이날 박재범은 수록곡 'Never Again'에 대해 설명하던 중 "프로듀서 차차와 함께 앨범을 계속 완성하려고 했는데 계속 진전이 안 되더라. 16년 차, 17년 차 가수인데 사람들이 찾아주시는 건 감사한 거 아니냐. 그런데도 저도 사람인지라 다 끝나고 예전처럼 새벽에 할 체력이 안 되더라. 이번에는 의식을 해서, 노력해서 스케줄을 비워서 앨범을 끝냈다"라고 밝혔다.박재범은 "아무래도 도전을 너무 많이 하는 게 문제인 것 같다. 도전하면 시간도 그렇고 포기하고 포기해야 할 게 많지 않나"라며 "그만 도전해야 할 것 같다"고 너스레를 떨었다.그러면서도 그는 "우선 아이돌 열심히 제작하고 소주도 잘 만들 거다. 그러고 음악을 하더라도 수익을 목적으로 하고 싶지 않다. 아무도 안 듣고 한 명이 듣더라도 재밌게 하고 싶다"는 희망을 드러냈다.정규 6집 'THE ONE YOU WANTED'는 2019년 이후 5년 반 만에 발표하는 정규앨범으로, 신곡 9곡과 기존 발표곡 11곡을 포함해 총 20개의 트랙으로 이뤄졌다. 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Gimme A Minute'(김미 어 미닛)은 모어비전 소속 아티스트 청하가 피처링에 참여한 레트로 댄스 팝 스타일의 R&B다. 또 다른 타이틀곡으로는 세계적인 뮤지션 타이 달라 사인이 피처링에 참여한 'Mayday(메이데이) (Feat. Ty Dolla $ign)'가 있다. 마지막 한 곡은 모어비전의 연습생인 이솔이 피처링으로 참여한 'Piece of Heaven'(Feat. ISOL of MORE VISIOM)이다.한편, 박재범의 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED'는 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr