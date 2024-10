사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 괴짜로 깜짝 변신했다.8일 0시 공식 채널을 통해 KISS OF LIFE의 미니 3집 'Lose Yourself'의 세 번째 개인 콘셉트 포토가 공개됐다. KISS OF LIFE 멤버들은 화려한 패턴과 색감이 돋보이는 스타일링과 함께 자유분방한 포즈와 표정으로 긱(geek)한 바이브를 만들어냈고 보는 이들의 시선을 강탈했다.앞서 첫 번째 콘셉트 포토를 통해 현실과 도플갱어의 모습을 표현, 힙한 '핫 걸'의 면모를 보여줬던 KISS OF LIFE는 이날 콘셉트 포토를 통해 어디에도 구애받지 않는 괴짜로 변신, 이들이 보여줄 매력이 어디까지 이어질지 기대감을 높였다.KISS OF LIFE의 미니 3집 앨범 'Lose Yourself'는 그동안 이들의 음악적 화두였던 '자유'를 뛰어넘어 '몰입'의 과정을 노래하는 앨범이다. 지난 4일 선공개된 'R.E.M'을 비롯해 타이틀곡 'Get Loud' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.한편 KISS OF LIFE의 세 번째 미니 앨범 'Lose Yourself'는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr