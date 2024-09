사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 정국이 일본에서 또 하나의 '플래티넘' 인증을 추가했다.27일 일본 레코드협회에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto) - Explicit Ver.'이 8월 기준 누적 재생 수 1억 회를 돌파하며 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증을 받았다. 지난 1월 기준 이 곡의 'Clean Ver.'이 '플래티넘' 인증을 받은 데 이어 또 하나의 '플래티넘' 기록을 더한 것이다.이로써 정국은 'Seven (feat. Latto)'의 'Explicit Ver.'과 'Clean Ver.' 그리고 팀의 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''에 수록된 솔로곡 'Euphoria'까지 스트리밍 부문에서 통산 3번째의 '플래티넘' 인증을 획득했다.이 외에도 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''의 또 다른 수록곡이자 보컬 라인(진, 지민, 뷔, 정국)의 유닛곡 '보조개'와 미니 앨범 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 수록곡 'Dionysus'가 각각 스트리밍 부문 '골드' 인증을 받았다. 방탄소년단은 총 44개의 '골드' 인증을 보유하며 해외 가수 최다 타이틀을 자체 경신했다.한편 일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)를 기준으로 골드(5천만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr