사진제공=컬러톤즈

음악 레이블 컬러톤즈가 그룹 마마무(MAMAMOO) 10주년을 기념해 특별한 프로젝트를 진행한다.컬러톤즈는 지난 23일부터 오는 10월 25일까지 마마무 대표곡 리메이크 프로젝트 'MAMAMOO COLORING PROJECT'에 참여할 뮤지션을 모집한다. 이번 프로젝트는 알비더블유(RBW)가 공동으로 주최하며, 마마무의 대표곡을 재해석한 리메이크 앨범 제작을 지원한다.리메이크 대상 곡에는 'Mr.애매모호', '음오아예 (Um Oh Ah Yeh)', '넌 is 뭔들', 'Decalcomanie (데칼코마니)', '나로 말할 것 같으면 (Yes I am)', '별이 빛나는 밤', '너나 해 (Egotistic)', '장마 (Rainy Season)', 'HIP', 'AYA' 등이 포함된다.프로젝트 참여자로 선정된 뮤지션에게는 총 1,000만 원의 상금과 편곡 및 레코딩, 앨범 제작과 발매, 그리고 콘텐츠 제작 홍보에 이르기까지 다양한 지원이 제공될 예정이다.참가 신청은 컬러톤즈 웹사이트에서 가능하다. 지원자는 대상 곡 중 한 곡을 자신만의 스타일로 커버한 1분 이상의 영상을 유튜브(YouTube)에 업로드한 후 신청서를 제출하면 된다. 세부 사항은 컬러톤즈 웹사이트에서 확인할 수 있다.RBW 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 마마무의 10주년을 기념하는 의미 있는 리메이크 앨범이 제작되길 기대한다. 다양한 뮤지션들의 창의적인 해석이 더해져 새로운 음악적 경험을 선사할 수 있을 것으로 생각한다"라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr