(사진제공: JYP엔터테인먼트)

DAY6(데이식스)가 신곡 '녹아내려요'로 멜론 등 국내 음원차트 1위를 굳건히 지키며 뜨거운 인기몰이를 입증하고 있다.DAY6는 9월 2일 미니 앨범 'Band-Aid'(밴드 에이드)와 타이틀곡 '녹아내려요'를 정식 발매했다. 신곡은 컴백 당일 오후 9시 기준 DAY6 발매곡 중 최초로 멜론 톱 100 차트 정상에 등극했다.새 앨범과 '녹아내려요'를 향한 인기는 연일 뜨거워지고 있다. 타이틀곡은 멜론 톱 100 차트를 비롯해 벅스, 지니 실시간 차트와 바이브 국내 급상승 차트, FLO 24시간 차트 등 음원 차트를 올킬 했다. 특히 멜론 톱 100 차트는 발매 당일부터 5일 오전까지 꾸준히 1위를 지키고 있으며 멜론 일간 차트 역시 4일 자 기준 2일 연속 최상단 순위에 자리하고 존재감을 과시했다.신보 수록곡들도 좋은 성과를 거두고 있다. '괴물', '그녀가 웃었다', '망겜', '도와줘요 Rock&Roll'(록앤드롤), 'COUNTER'(카운터), 'I'm Fine'(아임 파인), '아직 거기 살아'는 타이틀곡 '녹아내려요'와 함께 발매 당일(2일) 오후 7시 기준 멜론 톱 100 차트 진입 후 차트인을 유지함은 물론 2일부터 4일 자 멜론 일간 차트에서도 계속해서 100위 이내에 이름을 올리며 주목도를 입증했다.신보와 더불어 롱런 인기곡들도 눈부신 성과를 얻고 있다. 지난 5일 오후 11시 기준 '녹아내려요'(1위), 'HAPPY'(해피)(3위), 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)(4위), '한 페이지가 될 수 있게'(5위) 총 4곡으로 멜론 톱 100 차트 내 '톱 5'를 장악했다. 특히 'HAPPY'는 6일 자정 기준 해당 차트 2위에 올라 자체 최고 순위를 찍으며 차트 역주행과 정주행 모두 섭렵한 DAY6의 '음원 강자' 면모를 드러냈다.'녹아내려요' 뮤직비디오는 멤버들이 무대와 음악을 즐기고 힐링하는 모습, "걷잡을 수 없이 스르륵 녹아내려요", "너의 그 미소가 다시 버텨 낼 수 있게 해 줘요" 등 위로의 노랫말이 감동을 선사했고 4일 기준 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 올랐다. 5일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악방송 활동에 나선 DAY6는 6일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 7일 MBC '쇼! 음악중심', 8일 SBS '인기가요'에 출연해 팬들과 만난다.한편 이들은 기세를 이어 오는 20일~22일 '총 3회 4만여 석 전석 매진' 인천 인스파이어 아레나 단독 콘서트로 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR '(포에버 영) 시작을 알린다. 인천 공연 마지막 날인 22일에는 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다. 10월부터는 5일~6일(이하 현지시간) 쿠알라룸푸르, 13일 발리, 16일 수라바야, 19일 자카르타, 11월 22일 싱가포르, 30일 방콕, 2025년 1월 26일 홍콩, 2월 12일~13일 오사카, 15일~16일 도쿄, 22일 마닐라 등 세계 각지에서 공연을 펼친다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr