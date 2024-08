사진=빅플래닛메이드엔터 제공

그룹 샤이니(SHINee) 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 앨범 프리뷰를 공개했다.빅플래닛메이드엔터는 13일, 공식 채널을 통해 태민의 미니 5집 'ETERNAL(이터널)'의 앨범 프리뷰 영상을 공개했다. 영상에는 앨범의 트랙리스트와 함께 더블타이틀곡인 'Sexy In The Air(섹시 인 디 에어)'와 'Horizon(호라이즌)'을 비롯해 'G.O.A.T'(고트), 'The Unknown Sea(디 언노운 씨)', 'Crush(크러시)', 'Deja Vu(데자뷔)', 'Say Less(세이 레스)' 등 이번 앨범에 수록된 총 7곡의 하이라이트가 담겼다.시네마틱 하게 촬영된 앨범 프리뷰 영상은 각 곡의 매력을 느낄 수 있기에 충분하며 새 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.가장 관심을 받는 타이틀곡 'Sexy In The Air'는 확고한 자아 정체성과 자부심, 변화와 자아 표출에 대한 열망을 나타낸 가사와 날카로운 일렉기타 사운드가 어우러져 태민의 강렬한 에너지를 느낄 수 있는 곡이다.더블 타이틀곡인 'Horizon'은 모던 신스팝 장르의 업비트 댄스곡으로 생동감이 느껴지는 다이내믹한 멜로디가 인상적인 곡으로, 익숙함을 벗어나 틀을 깨고 나오려는 태민 자신의 이야기를 담아냈다.이 외에도 힙합 스타일의 'G.O.A.T', 어쿠스틱한 사운드와 서정적인 감성을 느낄 수 있는 'The Unknown Sea', 일렉트릭 팝 장르의 'Crush', 'Say Less', 몽환적인 무드의 'Deja Vu' 등 다양한 장르의 곡들이 공개됐다.이번 앨범은 태민이 기획부터 뮤직비디오까지 전과정에 참여한 첫 프로듀싱 앨범이라 태민의 색깔이 선명하게 담긴 앨범이 될 것으로 기대된다.올해 솔로 데뷔 10주년을 맞이한 태민이 그동안 쌓아 온 역량을 쏟아낸 이번 앨범은 오는 8월 19일 오후 6시 전격 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr