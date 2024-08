그룹 마마무 무별/사진제공=RBW

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 폭넓은 소화력을 자랑하며, 프로 아이돌미(美)를 뽐냈다.문별은 12일 공식 SNS에 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle'(스탈릿 오브 트윙클)의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다.문별은 파도가 넘실대는 공간 한가운데 서 있다. 세트 배경은 물론 컬러 렌즈, 데님 팬츠까지 블루 컬러를 강조하며 청량한 여름 분위기를 예고했다.또 다른 사진 속 문별은 두건에 브릿지 헤어로 포인트를 준 스타일로 레트로 감성을 전해준다. 무대 위에서 다채로운 매력을 소화하는 프로페셔널한 아이돌의 면모로 궁금증을 높였다.'Starlit of Twinkle'은 문별이 지난 2월 발매한 정규 1집 'Starlit of Muse(스탈릿 오브 뮤즈)'의 리패키지 앨범이다. 기존 정규 1집 수록곡에 더해 타이틀곡 '내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'를 포함한 신곡 4곡을 수록해 문별의 반짝이는 여름날을 완성했다. 문별은 앞서 'Starlit of Muse'로 랩과 보컬을 오가며 한계 없는 스펙트럼을 보여준 바, 그 연장선인 'Starlit of Twinkle'로 선사할 새로운 음악과 퍼포먼스에도 관심이 집중된다.한편, 문별의 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle'은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr