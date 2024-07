사진=더스타 제공

하성운이 '더운 여름날 함께 실내에서 영화 보고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 4일부터 10일까지 '더운 여름날 함께 실내에서 영화 보고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 그는 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 'Blessed(블레스드)' 프리뷰 영상을 공개했다. 동명의 타이틀곡 'Blessed'를 비롯해 'I Wanna(아이 워너)', 'All I Need(올 아이 니드)(feat. ERIC of THE BOYZ)', 'I Already Lost You(아이 올레디 로스트 유)', 'Mystery(미스터리)' 등 이번 앨범에 수록된 5곡의 하이라이트가 담겼다..2위는 더보이즈 주연이다. 그는 지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'에 출연해 남다른 비주얼로 '운동부'와 비교돼 웃음을 자아냈다. 전복 사냥에 성공한 그는 "음악방송 1위할 때보다 좋았더 것 같다"며 예능감을 자랑했다.3위에는 아스트로 차은우가 이름을 올렸다. 그는 최근 5개월간의 팬콘 투어 대장정을 성공적으로 마쳤다. 7일 개최된 '2024 저스트 원 텐 미닛[미스테리 엘리베이터](2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator])'는 데뷔 이래 최대 규모로 선보인 솔로 팬콘 투어로, 지난 2월부터 7월까지 아시아와 남미 10개 도시 본 공연에 이어 일본, 서울 앙코르 공연이 성황리에 막을 내렸다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '더운 날씨 함께 아이스크림 먹고 싶은 남자 가수는?', '더운 날씨 함께 아이스크림 먹고 싶은 여자 가수는?', '더운 날씨 함께 아이스크림 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '더운 날씨 함께 아이스크림 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr