배우 한예슬이 신혼여행을 다녀온 후기를 전했다.2일 유튜브 채널 '한예슬 is'에는 '어쩌다 신혼여행|My Very First Honeymoon, and Hopefully the Last'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 한예슬은 10살 연하 남편 류성재와 떠난 신혼여행의 후기를 전했다. 한예슬은 "나 신혼여행에서 드디어 돌아왔다"며 "프랑스 리비에라로 갔다. 프랑스 남쪽에 코스트라인 해변가가 쫙 있지 않냐. 해안가를 따라 이태리의 남부까지 다녀왔다"고 설명했다.이어 한예슬은 "인천에서 파리 도착해서 파리에서 바로 니스로 가는 비행기를 탔다. 니스에서 또 차를 타고 2시간 운전 해서 생트로페라는 예쁜 도시를 갔다. 생트로페에서 시작해서 쭉 이쪽으로 오면 깐느도 나오고, 또 니스 근처에 있는 코지하고 아름답고 예쁜 곳을 갔다"라고 여행담을 전했다.이탈리아의 포르토피노라는 항구 도시도 여행하고, 프랑스 파리에 들렀다가 다시 인천으로 돌아왔다고. 한예슬은 "대박이지 않냐. 우리 남편님이 했던 말 중 빵 터졌던 게 '자기야 나 너무 행복한데 진짜 유격 훈련 할 때 만큼이나 힘든 것 같아' 라더라"면서 웃어보였다."개인적으로 모든 여행이 다 좋다"는 한예슬은 "가장 신혼 느낌을 느낀 건 캅페헤헤서 머무른 포시즌 호텔이었다. 신혼부부라는 걸 알고 풍선, 꽃 장식을 해줬다"고 밝혔다. 한예슬은 "그곳 분위기가 아름다워서 결혼식을 하고 싶다고 생각했는데, 너무 비싸더라"면서 아쉬움을 토로하기도.또한 한예슬은 여행 중 동반자와의 싸움에 대해 "여행은 노동"이라며 "시차, 설렜던 에너지 소비, 짐 싸고 이동하고 체크인하는 것들이 다 에너지다. 정신과 다르게 몸은 피곤해서 쉽게 짜증 내며 싸울 수 있다"고 조언했다.그러면서 "그럴 때는 피곤한 걸 인정하면 서로 배려하고 이해할 수 있을 것"이라며 "여행 포인트가 나랑 다를 때도 싸울 수 있다. 나는 맛집이 좋은데 누군가는 유적지 가는 게 좋을 수도 있지않나. 서로 잘 파악해서 맞춰가야 한다. 존중, 배려, 이해, 합의가 있으면 더 나은 여행을 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr