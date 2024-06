/사진 = RBW-DSP미디어

그룹 카라(KARA)가 꽃 속에서 만개한 비주얼로 컴백 열기를 높였다.카라(박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지)는 28일 0시 공식 SNS에 디지털 싱글 'I DO I DO'(아이 두 아이 두)의 'A Flower' 버전 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진 속 카라는 화사하면서도 우아한 페미닌룩으로 멋스러움을 자아냈다. 여름에만 피는 블루델피늄이 곳곳에 자리 잡은 가운데, 꽃처럼 피어난 5인 5색 비주얼이 눈길을 끈다.카라의 컴백은 지난 2022년 11월 발매한 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'(무브 어게인) 이후 약 1년 8개월 만이다. 카라는 타이틀곡 'WHEN I MOVE'(웬 아이 무브)로 국내 주요 음원 차트 최상위권에 오른 데 이어, 지상파 음악방송 1위 트로피까지 거머쥐며 2000년대·2010년대·2020년대 음악방송에서 모두 1위에 등극한 최초의 걸그룹 타이틀을 꿰찼다.특히, 카라의 완전체 컴백과 함께 '루팡 (Lupin)', 'STEP'(스텝), '미스터' 등 기존 히트곡 역시 역주행하는 진풍경을 연출한 만큼 이번 'I DO I DO'로 세울 기록에도 이목이 쏠린다.한편, 카라의 새 싱글 'I DO I DO'는 다음 달 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이들은 오는 8월 일본 도쿄와 오사카에서 완전체 콘서트 'KARASIA'(카라시아)도 개최하며 행보를 이어 나간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr