그룹 하이키가 올여름을 정조준할 당당하고 당돌한 매력으로 중무장했다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 8일 0시 공식 SNS 계정을 통해 미니 3집 'LOVE or HATE(러브 오어 헤이트)' 단체 콘셉트 포토를 공개했다.이날 공개된 단체 콘셉트 포토는 'LIE' 버전으로 청량하고 시크한 하이키의 감성을 느낄 수 있다. 하이키는 유니크한 액세서리와 스타일링으로 스포티 스쿨룩 착장을 완벽하게 소화하며 각기 다른 개성을 뽐냈다. 더불어 미소 짓고 있지만 어딘가 비밀을 감추고 있는 듯한 모습이 궁금증을 유발했다.또 다른 사진 속에서 하이키는 교복을 입고 한 공간에 모여 카메라를 응시하고 있다. 하이키는 빨려 들어갈 듯한 신비한 분위기로 이목을 집중시켰다. 특히 하이키는 한 손에 펜을 들고 서로의 교복에 다양한 키워드와 그림을 새기고 있어 호기심을 자극했다.이로써 하이키는 신보 발매에 앞서 상반된 무드가 담긴 'TRUE' 버전과 'LIE' 버전의 콘셉트 포토 공개를 모두 마쳤다. 한층 더 물오른 비주얼과 남다른 콘셉트 소화력은 컴백을 기다리는 팬들의 기대감을 높이기에 충분했다.'LOVE or HATE'는 하이키가 기존에 선보였던 따뜻하고 감성적인 콘셉트와는 다른 새로운 모습과 이야기를 담은 앨범이다. 하이키는 완성도 높은 신보를 통해 자신들만의 메시지를 전하며 리스너들을 사로잡을 예정이다.하이키의 미니 3집 'LOVE or HATE'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr