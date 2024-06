[사진제공=탱글티저]

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 장하오가 영국 유명 헤어 브러쉬 브랜드 모델로 발탁됐다.1일 탱글티저(TANGLE TEEZER)는 장하오의 중국지역 광고 모델 발탁 소식을 밝혔다. 장하오는 브랜드와 함께한 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.브랜드 관계자는 "다재다능한 매력과 실력으로 전 세계에서 사랑을 받고 있는 장하오가 브랜드가 추구하는 트렌디함과 잘 어울려 모델로 발탁하게 됐다"라고 밝혔다.이렇듯 ZEROBASEONE은 글로벌 팬들의 압도적인 지지 속에 데뷔 전부터 유명 패션 매거진 화보 표지를 장식한 것은 물론 뷰티, 패션 브랜드 등 각종 품목의 광고 모델을 꿰차며 '광고계 블루칩'으로 자리매김했다.한편, ZEROBASEONE은 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'로 발매 하루 만에 약 100만 장 이상의 판매량을 기록하며 데뷔 앨범을 시작으로 3개 앨범 연속 하루 만에 '밀리언셀러'에 올린 최초의 K-POP 그룹이 됐다.신보는 또한 전 세계 23개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 정상에 오른 가운데, ZEROBASEONE은 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'으로 데뷔 후 첫 지상파 음악방송 1위를 포함 음악방송 4관왕을 달성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr