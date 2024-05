사진 제공 = 탱고뮤직

'2세대 대표 보이그룹' 유키스(UKISS)가 두 번째 선공개곡으로 컴백 열기를 더한다.유키스는 30일 정오 디지털 싱글 '아름다워 (Beautiful you are)'를 발매한다. 이는 유키스가 오는 6월 발매 예정인 새 미니앨범의 두 번째 선공개곡이다.'아름다워 (Beautiful you are)'는 미디엄 템포의 어쿠스틱 팝 발라드 장르 곡이다. 멤버들의 탄탄한 보컬과 리드미컬한 랩, 화려한 화음이 조화롭게 어우러져 '2세대 대표 보이그룹'의 음악적 시너지를 보여준다. 하루하루 행복한 추억을 선물해 준 이와 앞으로도 함께하고 싶은 마음을 달콤한 노랫말에 녹여내며 유키스표 사랑 고백을 완성했다.유키스는 지난 4월 신보의 첫 번째 선공개곡 '모스부호 (Morse code)'를 발표했다. '모스부호 (Morse code)'로 신나면서도 다이내믹한 음악을 들려줬다면, 이번 신곡으로는 초여름에 어울리는 산뜻한 분위기를 선사할 예정이다.유키스는 오는 6월 새 미니앨범 발매와 함께 '원조 한류돌'다운 행보를 이어간다. 내달 국내에서는 데뷔 첫 팬콘서트 '2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories''(2024 유키스 팬 콘서트 '퍼스트 메모리즈')를, 오는 7월 일본에서는 단독 콘서트를 개최하며 국내외 팬들과 활발히 소통한다.유키스의 신곡 '아름다워 (Beautiful you are)'는 이날 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr