DAY6 세 번째 팬미팅 포스터 / 사진 제공 = JYP 엔터테인먼트

그룹 DAY6(데이식스)가 단독 콘서트에 이어 공식 팬미팅까지 연속 매진을 기록했다.DAY6는 6월 21일~23일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 세 번째 공식 팬미팅 'DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day''('아이 니드 마이데이')를 연다.이번 팬미팅은 지난 27일 공식 팬클럽 마이데이(팬덤명) 4기 회원을 대상으로 선예매가 진행됐다. 예매 오픈 후 총 3회 공연이 전 회차 전석 솔드아웃됐다. 4월 무려 200만 트래픽을 찍은 역대급 반응과 함께 자체 최고 규모 360도 풀 개방 단콘 3만 3000석을 단숨에 매진시킨 DAY6가 이번에도 인기를 입증했다.'I Need My Day'는 2019년 6월 'DAY6 "You Made My Day" Ep.2 'Scentographer''("유 메이드 마이데이" 에피소드 2. '센토그래퍼') 이후 약 5년 만에 성사된 공식 팬미팅이다. 공연명 'I Need My Day'는 '일상 속 나날들에는 우리의 팬덤, 마이데이가 필요하다'는 의미를 갖는다. 팬들을 생각하는 멤버들의 진심과 특별한 애정이 깃든 공연 타이틀처럼 서로에게 더없이 소중한 존재인 DAY6와 마이데이가 초여름 소중한 추억의 한 페이지를 써 내려갈 예정이다.최근 이들은 훈훈한 비주얼이 돋보이는 팬미팅 단체 및 개인 티저 이미지를 게재해 기대감을 끌어올렸다. 단정한 슈트를 갖춰 입은 멤버들의 모습이 이번 팬미팅 콘셉트를 향한 호기심을 자극하며 설렘을 전했다. DAY6는 다채로운 토크 코너를 비롯해 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스) 명성을 빛낼 풍성한 무대를 마련해 뜨거운 응원과 사랑에 화답한다.DAY6는 3월 미니 8집 'Fourever'(포에버)와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 발매하고 완전체로 돌아왔다. 컴백 활동에 이어 국내 대학 축제 무대, 예능 프로그램에 출연하며 활발하게 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr