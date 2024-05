사진제공=CJ ENM

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 컴백 후 각종 기록을 쏟아내며 대세 인기를 재확인시켰다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 13일 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'를 발매했다. 신보는 지난 2개 앨범에서 이어온 운명적 만남 후 첫눈에 반한 청춘 3부작을 완성하는 앨범으로, 사랑이 주는 행복에 가슴 벅찬 청춘의 이야기가 담겼다.ZEROBASEONE은 신보를 통해 음악적 성장을 증명함과 동시에 대체불가 '5세대 아이콘'으로서의 광폭 행보를 이어가고 있는 가운데, 다음은 ZEROBASEONE이 컴백 2주 만에 거둔 성과다.ZEROBASEONE은 'You had me at HELLO'로 발매 당일에만 약 100만 장 이상의 판매량을 기록, 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 하루 만에 '밀리언셀러'에 등극한 최초의 K-POP 그룹으로 이름을 올렸다. 이들은 컴백마다 K-POP 새 역사를 작성하며 막강한 존재감을 과시하고 있다.'You had me at HELLO'는 또한 발매 직후 전 세계 23개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 정상을 밟았다. 특히, 일본 내 인기는 돌풍급이다. 신보는 최신 오리콘 주간 앨범과 주간 합산 앨범 랭킹 최정상을 모두 석권하며 2관왕을 달성, 압도적 글로벌 영향력을 입증했다.국내 차트서도 두각을 보였다. 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'을 비롯해 'Solar POWER (솔라 파워)', 'Dear ECLIPSE (디어 이클립스)', 'SWEAT (스웨트)', 'Sunday RIDE (선데이 라이드)', 'HELLO (헬로우)', 'Feel the POP (Sped Up ver.)' 등 전곡이 국내 주요 음원 사이트 멜론 HOT100 상위권에 안착한 것. 'Feel the POP' 스페드업 버전 외 6곡은 TOP100 차트에도 올랐다.신곡 'Feel the POP'은 청춘이라면 누구나 직면하는 부정적 감정을 ZEROBASEONE과 함께 하는 순간만큼은 모두 날려버린다는 의지를 담은 곡이다. 청량과 강렬이 조화롭게 어우러진 '청량파워' 콘셉트로 화제를 모으고 있다. ZEROBASEONE은 'Feel the POP'으로 KBS2 '뮤직뱅크'에서 데뷔 첫 지상파 1위 트로피를 들어올린 것을 비롯 음악방송 3관왕에 오르며 인기 질주 중이다.뿐만 아니라 ZEROBASEONE은 멤버 성한빈과 한유진이 각각 Mnet '엠카운트다운'과 SBS '인기가요'의 메인 MC로 활약 중인 데 이어 컴백 첫 주에는 멤버들이 국내 유력 음악방송 MC 자리를 모두 꿰차며 활약을 펼치고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr