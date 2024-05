트와이스 나연, 솔로 컴백 타이틀곡 'ABCD' 음원 일부 선공개

트와이스 나연이 올여름을 뜨겁게 달굴 솔로 컴백 타이틀곡 'ABCD'(에이비씨디) 음원 일부를 깜짝 선공개했다.나연은 6월 14일 미니 2집 'NA'(나)와 타이틀곡 'ABCD'를 발매한다. JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 타임테이블, 트랙리스트, 트레일러, 콘셉트 포토 등 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 나연의 새 앨범을 향한 기대감을 높이고 있다. 24일 오후 1시에는 공식 SNS 채널에 신곡 'ABCD'의 음원 일부를 최초 공개해 이목을 집중시켰다."Hey listen to me now"라는 외침으로 시작되는 해당 선공개 음원은 빠져들 수밖에 없는 나연의 매력 속으로 리스너들을 힘껏 끌어당긴다. "A you're gonna B my babe Everytime you C me 빠져 Deeper deeper babe Hey listen to me now ABCD 반복해 How to fall in love 가르쳐 줄게"와 같이 알파벳을 활용한 가사가 매력 포인트로 자리하고, 힘 있는 리듬에 힙합 요소를 가미한 분위기가 완곡을 향한 궁금증을 끌어올린다.타이틀곡 'ABCD'는 'A부터 Z까지 내 타입인 상대를 향해 사랑에 대해 하나부터 열까지 알려주고 유혹하겠다'는 메시지를 담은 팝 댄스 곡으로 릭 브릿지스(Rick Bridges)와 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사를, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서 피독(Pdogg)이 작곡 및 편곡을 담당했다. 나연은 자신이 지닌 고유 매력에 과감하고 색다른 시도를 더한 신곡 'ABCD'를 통해 2024년 여름을 빛낼 디바 활약을 펼치고 음악팬들을 매료할 전망이다.나연은 2022년 6월 미니 1집 'IM NAYEON'(아이엠 나연)과 타이틀곡 'POP!'(팝!)을 발매하고 '트와이스 첫 솔로 주자'로 나섰다. 미국 빌보드 '빌보드 200' 7위, 국내 각종 음원사이트 실시간 차트 최상위권 롱런 인기를 비롯해 포브스, NME 등 외신 집중 조명 세례를 한몸에 받으며 솔로 아티스트로서 성공적인 출발을 알렸다. 약 2년 만에 컴백하는 나연이 새 음반과 타이틀곡 'ABCD'와 함께 'K팝 솔로 퀸'이자 '서머퀸' 명성을 공고히 한다.한편 나연의 두 번째 미니 앨범 'NA'와 타이틀곡 'ABCD'는 오는 6월 14일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr