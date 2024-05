사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 신보로 일본 열도를 강타했다.21일 일본 오리콘 뉴스에 따르면, 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 지난 13일 국내서 발매한 미니 3집 'You had me at HELLO'(유 해드 미 앳 헬로우)로 5월 27일 자(집계기간 5월 13일~19일) 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에 올랐다.이로써 제로베이스원은 데뷔 약 2개월 만에 오리콘 주간 싱글 랭킹과 주간 앨범 랭킹을 모두 석권했다. 이들은 앞서 지난 3월 발매된 일본 첫 번째 싱글 'ゆらゆら -運命の花-'(유라유라 -운메이노하나-)로 4월 1일 자 오리콘 주간 싱글 랭킹 정상을 찍은 바 있다.열도 내 제로베이스원의 인기는 폭발적이다. 'You had me at HELLO'는 발매 후 일본 음원 사이트 라인뮤직 실시간 앨범 TOP100에서 1위를 차지한 데 이어 mora 종합 앨범 차트에서 2위, 레코초쿠 일간 앨범 차트에서 3위를 기록했다.국내외 차트서도 두각을 나타내고 있다. 제로베이스원의 신보는 발매 당일에만 약 100만 장 이상이 팔리며 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'에 이은 3개 앨범 연속 하루 만에 '밀리언셀러'에 등극한 최초의 K팝 그룹이 됐다. 이번 앨범은 또한 전 세계 23개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 최정상에 올랐다.제로베이스원은 모든 부정적 감정을 날려버리는 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'으로 올여름 청량감 넘치는 '제로팝'을 탄생시켰다. 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 제로베이스원과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr