있지, 오늘(15일) 日 싱글 3집 'Algorhythm' 및 동명 타이틀곡 정식 발매

ITZY(있지)가 일본 싱글 3집 'Algorhythm'(알고리듬) 및 동명 타이틀곡을 발표하고 탄탄한 글로벌 행보를 이어간다.ITZY는 5월 15일 0시 일본 세 번째 싱글 'Algorhythm'을 정식 발매했다. 'Algorhythm'은 지난해 10월 발표한 일본 정규 1집 'RINGO'(링고) 이후 약 7개월 만에 선보이는 현지 신보로 해당 음반에는 동명 타이틀곡을 비롯해 지난 1일 선공개한 수록곡 'No Biggie'(노 비기), 각 곡의 인스트루멘털 음원까지 총 4곡이 실렸다.신곡명 'Algorhythm'은 'I'll go with my rhythm'이라는 표현에서 착안해 조합한 단어로 '틀에 박힌 알고리즘에서 벗어나 자신만의 리듬으로 빛내자'라는 긍정적 메시지를 담았다. 밝고 경쾌한 멜로디 위 그룹 고유의 활기찬 에너지가 더해져 국내외 리스너들의 마음을 사로잡는다. 음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 '뮤비 촬영 현장'을 배경으로 한 독특한 구성으로 정형화된 세트장을 떠나 자유롭게 본인을 드러내며 살아가는 이야기를 그렸다.2021년 12월 첫 베스트 앨범 'IT’z ITZY'(잇츠 있지)로 현지 가요계 발을 내딘 ITZY는 정식 데뷔 약 3개월 만인 2022년 3월 제36회 일본 골드디스크 대상에서 아시아 부문 '베스트 3 뉴 아티스트' 상을 수상했다. 2022년 4월과 10월 각 발표한 싱글 1집 'Voltage'(볼티지)와 싱글 2집 'Blah Blah Blah'(블라 블라 블라), 2023년 10월 정규 1집 'RINGO'로 오리콘, 타워레코드 등 주요 차트에서 호성적을 거두며 인기를 입증했다.이들은 오는 17일부터 19일까지 사흘간 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관, 22일 오사카 오사카성 홀에서 두 번째 월드투어 'ITZY 2ND WORLD TOUR '(<본 투 비>) 일환 단독 공연을 펼친다. 22일 오사카 공연은 오프라인 공연과 함께 비욘드 라이브(Beyond LIVE) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 팬들과 함께한다. 이번 콘서트는 2023년 2월 치바 마쿠하리 이벤트 홀에서 개최된 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '(<체크메이트>)의 단콘 이후 약 1년 3개월 만에 일본에서 펼치는 단독 공연으로써 뜨거운 관심을 모으고 있다.ITZY는 일본 4회 공연을 비롯해 '전 세계 28개 지역 32회 규모' 월드투어를 전개하며 활약세에 박차를 가한다. 6월 6일(이하 현지시간) 시애틀, 8일 미국 오클랜드, 11일 로스앤젤레스, 14일 슈거랜드, 16일 어빙, 18일 애틀랜타, 20일 페어팩스, 23일 뉴어크, 26일 시카고, 28일~29일 토론토, 7월 20일 타이베이, 8월 3일 마닐라, 10일 홍콩 등지로 나아가 투어 열기를 잇는다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr