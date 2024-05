이동열, ‘Howling’ 하이라이트 메들리 공개

가수 이동열의 신보 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.4일 0시 공식 SNS 채널을 통해 공개된 이동열의 첫 번째 미니 앨범 ‘Howling’의 하이라이트 메들리 영상에서는 타이틀곡 'Drip Drop’을 비롯해 다채로운 감성의 5개 트랙의 음원이 담겼다.이번 앨범은 보이그룹 멤버에서 솔로 아티스트로서의 변화 과정을 표현한 인트로곡 'Intro : Inception'의 다이내믹한 변주로 기대감을 더했고 타이틀곡 'Drip Drop'로 이동열만의 치명적이고 매혹적인 무드를 예고했다.또한 보이그룹 빅톤 출신의 도한세가 피처링에 참여한 'Burn It Down (feat. 도한세)'과 이동열의 감미로운 목소리와 감성을 담아낸 'Here With Me', 앞서 팬미팅과 인터뷰를 통해 팬들에게 선공개됐던 'Piece of You'까지 곡마다 다채로운 매력으로 리스너들을 사로잡는다.특히 이번 앨범은 이동열이 전곡 작곡에 이름을 올리며 싱어송라이터로서의 자신의 역량을 뽐낼 예정으로 솔로 아티스트로 화려한 변신을 알린 이동열이 글로벌 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을지 기대가 모인다.한편 이동열의 첫 번째 미니 앨범 ‘Howling’은 현재 각종 온라인 사이트에서 예약판매를 진행 중이며 음원은 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr