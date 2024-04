[사진 제공 = 판타지오]

가수 겸 배우 차은우가 단독 팬콘 ‘Mystery Elevator’의 아시아 공연을 성료했다.차은우는 지난 26일 홍콩 아시아 월드-써밋(ASIAWORLD-SUMMIT)에서 단독 팬콘 ‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])의 마지막 아시아 지역 공연을 성공적으로 개최했다.‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’는 10분 안에 빠져드는 차은우의 스테이지와 매력을 만날 수 있는 대표 브랜드 공연이다. 지난 2월 서울에서 막을 올린 후 말레이시아, 태국, 필리핀, 일본, 싱가포르, 인도네시아에 이어 여덟 번째 개최지인 홍콩에서도 관객들의 높은 만족도를 이끌었다.특히 이번 홍콩 팬콘은 글로벌 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 추가된 공연이라 반가움을 더했다. 이에 차은우는 “여러분께서 많은 성원 보내주신 만큼 새로운 마음으로 열심히 달려보겠다”라는 각오를 전한 후 열정적인 무대와 소통을 펼쳤다.본 공연에서 차은우는 은은한 화이트 조명 아래 ‘10 Minutes’(텐 미닛)으로 치명적인 라이브 퍼포먼스를 선보이며 시작부터 관객들을 열광하게 했다. 이어 ‘STAY’(스테이), ‘Fu*king great time’(Fu*king 그레잇 타임), ‘너와 단둘이’, ‘Memories’(메모리즈), ‘You’re the best’(유어 더 베스트) 등 첫 솔로 미니앨범 신곡 무대들로 풍성한 즐거움을 선사했다.또한, 차은우의 로맨틱한 보컬에 집중하게 만드는 ‘질투’, ‘First Love’(퍼스트 러브), ‘Love so Fine’(러브 쏘 파인)과 더불어 퍼포먼스가 가미된 ‘니가 불어와’, ‘Knock’(널 찾아가), ‘Candy Sugar Pop’(캔디 슈가 팝) 등 무대가 다재다능한 능력치를 확인시켰다. 공연 중간 차은우는 팬들과 친근한 아이컨택과 교감도 잊지 않으며 훈훈함을 배가했다.‘Mystery Elevator’표 시그니처 코너인 ‘으누 편집샵’, ‘CHA CHA 스튜디오’, ‘별자리 보관소’는 매 지역 다른 구성으로 진행되어 색다른 재미를 전하고 있다. 특히 홍콩 ‘으누 편집샵’에서 차은우는 최근 인기리에 종영한 MBC 드라마 ‘원더풀 월드’ 속 투명 우산을 건네는 명장면을 재현했고, 파일럿으로 변신해 기내 안내 방송 멘트를 하며 뜨거운 호응을 자아냈다. 차은우가 팬들과 꽃받침, 하이파이브, 토끼 귀 등의 포즈로 기념사진을 남긴 ‘CHA CHA 스튜디오’, 뜻깊은 시간을 별자리로 그린 ‘별자리 보관소’도 팬심을 물들였다.한편, 차은우는 오는 6월 1일 브라질, 5일 멕시코 등 남미 2개국에서 팬콘 투어 ‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’를 이어간다. 이에 앞서 5월 일본 지바현에 위치한 마쿠하리 멧세와 조조마린 스타디움에서 진행되는 ‘KCON JAPAN 2024’(케이콘 재팬 2024)에도 출연해 계속해서 글로벌 활약을 펼칠 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr