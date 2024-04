걸그룹 루셈블(Loossemble/현진, 여진, 비비, 고원, 혜주)이 15일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 두 번째 미니앨범 '원 오브 어 카인드(One of a Kind)' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.미니앨범 'One of a Kind'는 '우연이 아닌 선택이 운명을 만든다'는 메시지를 품고 있는 작품이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr