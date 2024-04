사진제공=CJ ENM

CJ ENM의 Mnet이 선보이는 세상에 없던 아이코닉한 컬래버 걸그룹 탄생 프로젝트 '아이랜드2 : N/a' 시그널송이 전 세계 팬들의 심장을 요동치게 하고 있다.오는 18일 밤 8시 50분에 Mnet에서 첫 방송되는 '아이랜드2(I-LAND2) : N/a'(이하 '아이랜드2 : N/a')의 시그널송 'FINAL LOVE SONG(파이널 러브 송)'은 공개 이후 국내외 K팝 팬들의 관심을 받고 있다.웅장한 EDM 사운드와 중독성 강한 멜로디가 매력적인 'FINAL LOVE SONG'은 세계적인 명곡 'The Final Countdown(더 파이널 카운트다운)'을 샘플링한 댄스곡이다. 테디(TEDDY)를 필두로 한 더블랙레이블이 프로듀싱에 참여했다. 가사에는 꿈을 위해 달려온 지원자들의 굳은 의지가 담겨있다.'아이랜드2 : N/a' 지원자 24인과 함께 글로벌 아티스트 로제(ROSÉ)가 가창에 참여한 시그널송 퍼포먼스 비디오는 공개 하루 만에 유튜브 조회수 200만 뷰를 돌파했다. 해당 영상에는 무려 약 1만 5000개의 댓글이 게재됐으며 글로벌 K팝 팬들은 "퍼포먼스 비디오 속 로제의 목소리는 신의 한 수", "지금까지의 Mnet 시그널송 가운데 이게 끝판왕인 것 같다" 등 폭발적인 관심을 보였다.'픽미', '나야 나', 'O.O.O', '난 빛나'를 잇는 이번 시그널송은 X(구 트위터)의 실시간 트렌드 순위에서도 최상위권을 장악했다. 'FINAL LOVE SONG OUT NOW' 등의 키워드로 베트남, 필리핀을 비롯한 세계 각국에서 1위를 차지했다. 국내에서도 프로그램명과 시그널송 제목이 트렌드 상위권에 진입하는 등 높은 글로벌 화제성을 입증했다. 지원자 24인이 부른 'FINAL LOVE SONG'을 향한 누리꾼들의 호평 릴레이가 펼쳐졌다. 국내 주요 음원 사이트 및 K팝 관련 커뮤니티에서 "명곡을 샘플링한 덕분에 진입 장벽 없이 감상할 수 있었다", "이번 시그널송 듣자마자 온몸에 전율이 느껴졌다" 등 반응이 나왔다.걸그룹 데뷔 프로젝트 '아이랜드2 : N/a'는 오는 18일 밤 8시 50분 Mnet에서 첫 방송된다. '아이랜드2 : N/a'는 Mnet만의 차별화된 포맷을 기반으로 한 신선한 기획과 프로듀싱 노하우, 세계가 인정한 월드 클래스 프로듀서 테디의 만남이 주목되는 포인트다. 배우 송강이 스토리텔러 참여를 알린 데 이어 메인 프로듀서 태양, 뮤직 프로듀서 24(투애니포)·VVN(비비엔), 퍼포먼스 디렉터 모니카·리정까지 실력파 프로듀서 및 디렉터 조합을 완성했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr