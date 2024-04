사진=SM엔터테인먼트

NCT 도영(에스엠엔터테인먼트 소속)이 오는 22일 첫 솔로 앨범 ‘청춘의 포말 (YOUTH)’을 발표한다. 데뷔 8년 만에 오롯이 자신만의 감성으로 채운 앨범을 낸다는 점에서 이목이 쏠리고 있다.# 8년간 쌓아 올린 ‘K팝 대표 보컬’ 클래스2016년 4월 그룹 NCT로 데뷔한 도영은 ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’(팩트 체크), ‘질주 (2 Baddies)’, ‘영웅 (英雄; Kick It)’, ‘Make A Wish (Birthday Song)’(메이크 어 위시), ‘BOSS’(보스) 등 히트곡을 연이어 발표, 한국을 넘어 미국 빌보드, 영국 오피셜 차트, 일본 오리콘 등 전 세계의 수많은 음악 차트를 휩쓰는 괄목할 활약을 펼쳤다.특히 도영은 NCT가 선보인 강렬한 힙합과 파워풀한 댄스 장르 음악 사이에서 특유의 단단한 보컬과 시원한 고음을 자랑하며 팀의 보컬 멤버로 활약했다. 콘서트, 음악방송 등 숱한 무대에서 탁월한 라이브 실력을 증명하며 단연 ‘K팝 대표 보컬리스트’로 손꼽히고 있다.지난해 4월에는 NCT 도재정으로 정식 데뷔, 첫 미니앨범 ‘Perfume’(퍼퓸)으로 감각적이고 세련된 매력을 선사해 뜨거운 호응을 얻었으며, K팝 유닛 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 1위에 오르는 등 완벽한 시너지를 보여주었다.# ‘믿고 듣는 도영’ OST→컬래버레이션까지 다 된다신흥 ‘OST 킹’으로 떠오른 도영은 드라마 ‘유미의 세포들’의 ‘Like a Star’(라이크 어 스타), ‘낭만닥터 김사부 3’의 ‘Beautiful Day’(뷰티풀 데이), ‘사운드트랙 #1’의 ‘아주 조금만 더’ 등 다수의 곡 가창에 참여, 극의 몰입도를 높이는 섬세한 표현력으로 각종 분야의 OST 러브콜이 쇄도하고 있다.더불어 도영은 려욱, 온유와 호흡을 맞춘 ‘넌 어디에 (Where You Are)’, 배우 김민하와 부른 ‘Fallin’’(폴린), 로코베리와 작업한 ‘헤어지지 말아요, 우리’, 김세정과의 듀엣곡 ‘별빛이 피면 (Star Blossom)’, 조이와 함께한 ‘First Christmas’(퍼스트 크리스마스) 등 각종 컬래버레이션까지, 솔로로서도 다방면에서 음악적 역량을 입증하며 ‘믿고 듣는 보컬’로 자리매김했다.# 데뷔 후 첫 곡 작업 → 음악 향한 진심, 더 기대되는 솔로 데뷔도영은 첫 솔로 앨범 ‘청춘의 포말 (YOUTH)’ 수록곡 ‘새봄의 노래 (Beginning)’와 ‘나의 바다에게 (From Little Wave)’의 곡 작업에 참여, 데뷔 후 처음으로 크레딧에 이름을 올렸다. 이번 앨범의 시작을 알리는 ‘새봄의 노래 (Beginning)’를 단독으로 작사한 도영은 솔로 아티스트로서 펼쳐내고, 이뤄갈 수많은 꿈들에 대한 진심을 써 내려갔으며, 작곡에도 참여해 서동환 작곡가와 함께 자신의 벅찬 감정을 표현하기 위해 심혈을 기울였다.뿐만 아니라 도영은 “혼자 앨범을 내는 일에 많은 다짐이 필요했고, 저의 노래에 확신이 생긴 순간부터 이 앨범을 내는 순간을 열심히 그려왔다”라며, “앨범의 곳곳에, 가사 한 소절, 한 소절에 진심을 담았다. ‘진심은 통한다’라는 마음으로 살아온 저에게 가장 의미 있고 값진 기억으로 남을 앨범이다. 제가 그려본 ‘청춘의 포말’로 시즈니(팬덤 별칭)를 위로하고 사랑하고 싶다”고 소감을 밝혀, 음악을 향한 도영의 진솔한 마음이 얼마나 큰지 짐작할 수 있다.오는 22일 오후 6시 베일을 벗는 NCT 도영 첫 솔로 앨범 ‘청춘의 포말 (YOUTH)’은 타이틀 곡 ‘반딧불 (Little Light)’을 포함해 청춘들이 느끼는 다양한 감정(포말)을 노래한 총 10곡이 수록되어 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr