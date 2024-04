아이콘 바비, 정찬우 /사진=텐아시아 DB

그룹 아이콘 멤버 바비와 정찬우가 입대한다.7일 아이콘 소속사 143 엔터테인먼트에 따르면 오는 5월 21일 바비, 5월 27일 정찬우가 훈련소에 입소한다. 소속사 측은 "바비와 정찬우가 국방의 의무를 성실히 마치고 돌아올 날까지 많은 응원과 격려 부탁드립니다"라고 말했다.이어 "입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않을 예정입니다. 현장 혼잡에 따른 안전사고 예방을 위해 비공개로 입소하는 점 양해 부탁드립니다"라고 덧붙였다.바비와 정찬우의 입대 소식은 지난해 7월 멤버 김진환에 이어 두 번째다. 바비는 올해 2월부터 일본 오사카, 도쿄, 필리핀 마닐라에서 ‘바비 제로 그레비티 인 아시아(BOBBY ZERO GRAVITY in ASIA)’ 공연을 성황리에 마치고 지난달 30일 마지막 도시 서울 공연을 통해 국내외 팬들과 뜨거운 열기를 나눴다.정찬우 역시 4월 19일 일본 팬미팅 투어 ‘찬 찬 찬 (CHAN CHAN CHAN)'과 솔로 음원 발매에 돌입한다. 이 역시 입대 전 아이콘과 자신을 아껴준 팬들에게 고마움을 전하고, 함께 시간을 보내려 한다는 후문이다.바비와 정찬우는 현재 아이콘 멤버들과 이날 필리핀 마닐라에서 '2024 아이콘 리미티드 투어 겟 백(2024 iKON LIMITED TOUR GET BACK)‘공연을 개최하고 4월 8일 귀국한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr