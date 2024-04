사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)의 단독 콘서트가 전석 매진되며 그룹의 인기를 입증했다.NCT DREAM은 오는 5월 2~4일 3일간 서울 고척스카이돔에서 '2024 NCT DREAM WORLD TOUR '(2024 엔시티 드림 월드 투어 <더 드림 쇼 3 : 드림 이스케이프>)를 개최, 세 번째 월드 투어의 포문을 연다.이번 콘서트는 인터넷 예매 사이트 멜론 티켓을 통해 지난 2일 팬클럽 선예매 및 지난 4일 일반 예매를 진행, 치열한 티켓팅 속 3회 공연 모두 전석 매진됐다.이번 공연은 지난해 6월 서울 고척스카이돔에서 열린 'THE DREAM SHOW2 : In YOUR DREAM'(더 드림 쇼2 : 인 유어 드림) 이후 약 11개월 만에 개최되는 NCT DREAM의 새로운 국내 단독 콘서트다. NCT DREAM의 한층 확장된 음악 세계와 압도적인 퍼포먼스를 만날 수 있을 전망이다.지난달 25일 컴백한 NCT DREAM은 지난 4일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 'Smoothie'(스무디)로 1위를 차지, 음악방송 두 번째 트로피를 거머쥐었다.NCT DREAM은 5월 서울 공연을 시작으로 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 전 세계를 순회하는 세 번째 월드 투어에 본격 돌입한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr