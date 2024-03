힙합듀오 다이나믹듀오/사진 = 아메바컬쳐

도파민 자극 위트

데뷔 20주년 걸맞은 화려한 라인업! 골라 듣는 재미

20년 이야기 재구성! 탄탄한 기승전결

힙합 듀오 다이나믹 듀오가 변함없이 뜨거운 열정으로 정규 10집을 완성한다.다이나믹 듀오(개코, 최자)는 오는 28일 열 번째 정규앨범 ‘2 Kids On The Block’(투 키즈 온 더 블럭)을 발매한다. 올해 데뷔 20주년을 마주하기까지 다이나믹 듀오의 지나온 여정과 이야기를 응축한 ‘2 Kids On The Block’에 기대가 높아지고 있다.타이틀곡이자 마지막 12번 트랙 ‘피타파 (Feat. pH-1, JUNNY)’는 ‘햄버거, 피자, 타코, 파스타’를 활용한 곡명과 후렴구 가사부터 다이나믹 듀오만의 위트와 재치가 돋보인다. 귀에 꽂히는 랩과 비트 역시 듣는 이들의 도파민을 자극한다. 앞선 정규 10집 Part.1과 Part.2에 두 사람의 19살 시절 감성이 깃든 ‘19’, 20대의 치기 어린 사랑 이야기를 담은 ‘눈물점’이 타이틀곡으로 실렸다면, 이번 본편에선 짜릿한 중독성을 지닌 ‘피타파’가 클라이맥스이자 대미를 장식한다.‘피타파’를 비롯해 ‘911 (Feat. Tabber)’, ‘Dramatic (Feat. 허성현) (Narration by 정만식)’(드라마틱), ‘다리 없는 새 (Feat. Crush)’, ‘다시 태어나도 (Feat. BewhY)’ 등 신곡 5곡이 이번 정규 10집 본편을 통해 베일을 벗는다. pH-1, JUNNY(주니), 태버(Tabber), 허성현(Huh), 크러쉬(Crush), 비와이(BewhY)가 피처링, 배우 정만식이 내레이션, 코드 쿤스트가 프로듀싱으로 지원사격해 다이나믹 듀오와 신선하고 트렌디한 시너지를 예고하고 있다.이와 더불어 Part.1, Part.2에 참여한 배우 이병헌, 디제이 프리즈(dj friz), 피식대학, 릴러말즈(Leellamarz), 그레이(GRAY), 토일(TOIL)까지 다분야에서 활약 중인 아티스트들이 화려한 라인업을 구축한다. 각 트랙과 벌스를 골라 듣고 해석하는 것도 재미 요소를 첨가할 것으로 기대된다.1번 트랙 ‘Intro (Narration by 이병헌)’ 속 “우리의 이야기는 여전히 뜨겁게 진행 중이다”라는 이병헌의 내레이션을 시작으로 ‘피타파’에 이르는 총 12곡에서 다이나믹 듀오는 자신들의 이야기를 시간순으로 재구성해 선보인다. 20년간 특유의 현실적이고 솔직한 감성으로 사랑받아온 다이나믹 듀오가 또 한 번 그들만의 언어로 공감을 전한다. 앨범 전체의 짜임새 있는 흐름과 탄탄한 기승전결이 감상의 즐거움을 높일 전망이다.다이나믹 듀오의 정규 10집 ‘2 Kids On The Block’은 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr