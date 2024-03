사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크가 거듭 대기록을 세우며 여전한 인기를 증명하고 있다.21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크의 정규 2집 'BORN PINK'(본 핑크) 타이틀곡 'Shut Down'(셧 다운) 뮤직비디오가 이날 오전 0시 55분께 유튜브에서 6억뷰를 넘어섰다. 지난 2022년 9월 16일 공개된 지 약 1년 6개월 만이며 팀 통산 15번째 6억뷰 기록이다.'셧 다운'은 파가니니의 '라 캄파넬라'를 샘플링한 힙합곡으로, 원곡의 날카로운 바이올린 연주에 묵직한 비트가 더해졌다. 당시 YG 역대 최고 제작비가 투입된 뮤직비디오는 압도적인 규모의 세트와 화려한 영상으로 화제를 모았다. 음원은 K팝 최초로 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼인 스포티파이에서 주간 차트 1위에 올랐다.블랙핑크는 지금까지 유튜브에서 총 45편의 억대 뷰 영상을 배출했다. 콘텐츠 누적 조회 수는 352억 회를 넘어섰다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 9320만 명이다. 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 최상위권 성적이다.앞서 블랙핑크는 지난 14일 정규 1집 선공개곡 'How You Like That'을 통해 스포티파이 스트리밍 10억회를 돌파했다. K팝 걸그룹 가운데 단일 곡으로 10억 스트리밍 기록을 달성한 것은 블랙핑크가 처음이다. 전 세계 걸그룹을 놓고 봐도 'Fifth Harmony'(피프스 하모니), 'Spice Girls'(스파이스 걸스)에 이어 세 번째이자 이들 중 가장 빠른 속도로 해당 수치에 도달하게 됐다.주류 음악 시장 내 블랙핑크의 독보적 영향력과 변함없는 인기에 따른 결과다. 총 32개의 억대 스트리밍 곡을 보유한 이들이 지금까지 발표한 모든 트랙의 누적 스트리밍 횟수는 126억 회. 작년에는 '전 세계 걸그룹 중 스포티파이에서 가장 많이 스트리밍된 아티스트'로 영국 기네스 월드 레코드에 공식 등재되기도 했다.블랙핑크의 'How You Like That'은 각종 글로벌 차트서 의미 있는 성과를 거둔 바 있다. 이 곡은 국내 차트 '퍼펙트 올 킬'은 물론 아이튠즈 64개국 1위에 올랐다. 또 영국 오피셜 싱글 톱100과 빌보드 핫100서 각각 20위와 33위를 차지했다.한편, 블랙핑크는 지난해 34개 도시, 66회차에 달하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 '본 핑크'를 성황리에 마쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr