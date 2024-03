그룹 아이브/사진제공=Lollapalooza

그룹 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 출연을 예고했다.롤라팔루자가 지난 19일(이하 현지 시각) 공식 SNS를 통해 발표한 바에 따르면, 아이브는 오는 8월 1일~4일 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 열리는 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 라인업에 이름을 올렸다.'롤라팔루자'는 1991년부터 미국 시카고를 본거지로 매년 여름 개최되는 대규모 야외 음악 축제로 연평균 170여 인기 그룹이 초청돼 하루 10만 명, 나흘간 총 40만 명에 달하는 관객을 끌어모은다. 팝, 록 등 인기 있는 대중음악 장르를 아우르는 페스티벌인 '롤라팔루자'에는 폴 매카트니(Paul McCartney), 메탈리카(Metallica), 콜드플레이(Coldplay) 등이 무대에 선 바 있다.이번에 처음으로 '롤라팔루자'에 참여하게 된 아이브는 본거지인 시카고에서 무대를 꾸민다.이날 발표된 '롤라팔루자 시카고' 라인업에 따르면, 이번 공연에는 아이브 외 시저(SZA), 타일러 더 크리에이터(Tyler, the Creator), 블링크 182(Blink 182) 등이 참여한다. 세계적인 뮤지션들 사이에서 아이브는 K팝의 위상을 높일 예정이다.아이브는 지난 13일 미국 로스앤젤레스의 기아 포럼(Kia Forum)에서 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브’(IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’) 미국 공연을 성황리에 시작했다.아이브는 지난 1월 첫 번째 영어 싱글 '올 나이트(All Night)' 발매 이후 별도의 프로모션 진행과 미국 정식 데뷔가 이루어지지 않은 상태다. 그럼에도 불구하고 아이브는 미주 투어의 첫 시작부터 아레나 공연장 입성은 물론, 매진을 기록하며 현지에서의 인기를 다시 증명했다.이후 포트워스, 애틀랜타, 로즈먼트, 뉴어크에서 미주 투어의 열기를 이어갈 아이브는 '롤라팔루자 시카고' 출연까지 확정 지으며 본격적인 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다.국내를 넘어 세계적으로 주목받고 있는 아이브는 데뷔 2주 만에 미국 빌보드(Billboard) 차트에 진입한 것을 시작으로 발매한 음원 '일레븐(ELEVEN)', '러브 다이브(LOVE DIVE)', '애프터 라이크(After LIKE)' 등으로 각종 빌보드 차트에서 1년이 넘는 기간 동안 차트에 머무르는 호성적을 기록다.또한, 미국 시사 전문지 '타임(TIME)', '포브스(Forbes)', '그래미(GRAMMYS)', 영국 음악 매거진 'NME'에서는 앞다퉈 아이브를 극찬하며 앞으로의 가능성에 대한 기대를 내비쳤다.아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'를 통해 미주 6개 지역에서 팬들과 만나고 있다. 20일에는 포트워스의 디키즈 아레나(Dickies Arena)에서 공연을 펼친다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr