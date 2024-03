범키, 첫 CCM 정규 앨범 'The Obedient' 하이라이트 메들리 공개

가수 범키의 첫 CCM 정규 앨범 'The Obedient'의 하이라이트 메들리가 공개됐다.금일(15일) 소속사 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 오는 21일 발매되는 범키의 정규 앨범 'The Obedient'의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 분위기를 끌어올렸다.공개된 영상에 따르면 이번 앨범에는 ‘하나님의 숨결’, ‘주님 말씀하시면’ 그리고 ‘내 모습 이대로’까지 트리플 타이틀곡이 담겼다.이외에도 ‘Way Maker’, ‘하나님의 열심’, ‘공감하시네’, ‘하나님은 너를 지키시는 자’, ‘나의 안에 거하라’, ‘In Christ Alone’, ‘Amazing Grace’까지 범키만의 트랜디한 감성과 목소리를 담은 총 10곡의 노래가 수록됐다.특히 타이틀곡 ‘하나님의 숨결’엔 유명 CCM 작가 ‘사공정’이 작사, 작곡으로 참여해 기대를 높였는데, 또 다른 타이틀곡 ‘주님 말씀하시면’에는 실력파 플루티스트 한지희가 참여하여 다채로운 색깔을 완성했으며, 또 다른 타이틀곡 ‘내 모습 이대로’엔 2절 벌스에 범키가 직접 작사, 작곡한 부분이 새롭게 추가되어 특별함을 더했다.범키의 새 앨범 'The Obedient'는 지난 2016년 발표한 첫 번째 정규 앨범 ‘U-TURN’ 이후 약 8년 만에 발표하는 범키의 두 번째 정규 앨범이자 그의 첫 CCM 앨범으로, 다양한 CCM 곡들 중에서 많은 사랑을 받았던 명곡들을 범키가 직접 선별해 자신만의 스타일로 재편곡하여 수록하였는데, '순종하는 사람'이라는 뜻의 'The Obedient'를 앨범 제목으로 정하며 크리스천으로 살아온 아티스트 범키의 신념을 담아냈다.한편, 범키의 새 앨범 'The Obedient'는 오는 21일 오후 6시에 전격 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr