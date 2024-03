알렉사, 뉴욕부터 LA까지 美 6개 도시 콘서트 개최

최근 미국 신곡을 발표한 가수 알렉사가 현지 6개 도시에서 콘서트를 진행한다.알렉사(AleXa)는 오는 29일(이하 현지 시간) 뉴욕을 시작으로 미국 투어 콘서트 'Sick of you US Tour(식 오브 유 유에스 투어)'에 돌입한다. 뉴욕에서 화려하게 포문을 연 뒤 31일 시카고, 4월 2일 애틀랜타, 4일 털사, 5일 텍사스를 거쳐 7일 로스앤젤레스(LA)에서 막을 내린다.콘서트 타이틀 'Sick of you'는 알렉사가 지난 2월 23일 미국에서 발표한 신곡 제목 'Sick'의 연장선에 있다. 'Sick'은 상대방이 베푸는 사랑과 자신감을 받아들이기에 자격이 없다고 느끼는 화자가 본인의 가치를 찾아가는 과정을 담은 곡이다.알렉사는 신곡에 담은 치유와 성장의 의미를 콘서트에도 반영해 연애 및 고민 상담 코너를 마련했다. 관객들이 콘서트에 앞서 메모지에 본인의 연애 상담 및 고민거리를 적어서 내면 알렉사가 공연 중 그 메모에 적힌 상담 및 고민 내용을 읽고 이야기를 나누며 소통하고 공감할 예정이다.전매특허 퍼포먼스도 빼놓을 수 없다. '무대 위의 작은 거인'이라 불리는 알렉사는 2022년 미국 NBC '아메리칸 송 콘테스트(ASC)'에서 우승한 곡 'Wonderland(원더랜드)'를 비롯해 그간 발표한 댄스곡들로 강렬한 퍼포먼스를 준비했다. 지난해 6월 발표한 감성 발라드 'Juliet(줄리엣)'과 신곡 'Sick' 등 마음을 어루만지는 무대들도 있다.알렉사는 '아메리칸 송 콘테스트' 우승 후 미국 메이저리그(MLB), 미국 프로 농구(NBA), 세계 4대 메이저 테니스 대회 US오픈 등 세계적인 스포츠 경기에 퍼포머로 초청돼 공연했고 미국 최대 연말 축제 '아이하트라디오 징글볼 투어(iHeartRadio Jingle Ball Tour)' 무대에도 올랐다. 그 진가를 이번 투어에서 확인할 수 있을 전망이다.글로벌 존재감을 한층 더 키워갈 알렉사의 미국 투어는 29일 뉴욕에서 시작된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr