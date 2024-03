[종합] "비스트 곡 말고 '바디' 울려퍼지길" 하이라이트, 60주년까지 '저스트 두 잇'

데뷔 15주년 하이라이트, 미니 5집 '스위치 온' 발매

미니 5집 '스위치 온' 발매 기념 기자간담회

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT, 윤두준 양요섭 이기광 손동운)가 데뷔 60주년이 될 때까지 팀의 슬로건인 '저스트 두 잇'(Just Do It)의 정신으로 나아가겠다는 포부를 밝혔다.하이라이트는 11일 오후 4시 다섯 번째 미니앨범 'Switch On'(스위치 온) 발매 기념 온라인 기자간담회를 열였다.데뷔 15주년을 맞은 하이라이트의 신보 'Switch On'은 더욱 특별한 마음으로 불빛을 켠다는 뜻을 담아 기획됐다. 양요섭은 "1년4개월 만에 완전체로 컴백했다"며 "올해는 저희 멤버들이 데뷔 15주년을 맞이한 해라서 더 의미가 있다"고 운을 뗐다.이기광은 컴백 소감과 관련 "1년4개월이 길면 길고 짧으면 짧은 시간인데 그 동안 열심히 갈고 닦았다"며 "타이틀부터 수록곡까지 성의있게 고르고 만들었다. 완성도도 높고 계절감도 맞는 거 같다"며 많은 사랑을 부탁했다.양요섭 역시 "15주년에 사랑하는 멤버들과 새 앨범을 낼 수 있다는 것만으로 감사하다. 저희가 열심히 만든 앨범이니까 많은 분들이 잘 들어주시면 좋겠다"고 바랐다.윤두준은 또 "앨범을 낸다는 게 참으로 쉽지 않고 당연하지 않다. 그럼에도 불구하고 앨범을 내서 팬들을 만날 수 있다는 게 정말 기쁘고 감사하다"고 미소 지었다.이번 신보 타이틀곡 'BODY'(바디)는 하이라이트가 그간 한번도 해본 적 없는 하우스 스타일의 감각적인 곡으로, 중독성 강한 챈트 멜로디에 '이 순간 너와의 시간이 가장 소중하다'라는 사랑 고백을 담았다.또한, 트레일러 한 소절만으로 팬심을 고조시킨 'Switch On'(스위치 온), 깔끔하고 멋스러운 보컬이 매력적인 'Feel Your Love (48.6Hertz)'(필 유어 러브 (48.6헤르츠)), 사랑의 과정을 풋풋하게 노래한 'How to Love'(하우 투 러브), 두근거리는 마음을 표현한 청량한 밴드 사운드의 'In My Head'(인 마이 헤드)까지 총 5곡이 채워졌다.이기광이 이중 'Switch On', 'How to Love', 'In My Head' 등 총 3곡의 작사·작곡에 참여, 직접 디렉팅을 맡아 프로듀싱했다.이와 관련 멤버들은 이기광의 디렉팅이 칭찬과 용기를 불어넣어주는 방식으로 진행돼 좋았다고 후기를 내놨다. 양요섭은 "이기광이 천사가 되어서 기분이 너무 좋았다. '우리 요섭이, 우리 팀의 메인 보컬'이라며 이 지구에 있는 긍정의 말들을 녹음부스 안으로 넣어줬다. 힘이 굉장히 많이 됐다"며 고마운 마음을 전했다.이에 대해 이기광은 "이제는 멤버들이 제 디렉팅에도 너무나 잘 해줘서 감사하다. 정말 술술 녹음해 줘서 녹음 받을 때 편안하다"며 "멤버들 다 어떻게 이렇게 실력이 느는지 모르겠다"며 미소 지었다.이날 양요섭은 앨범을 준비하면서 어려운 점은 없었냐는 질문에 "올해 1월부터 녹음을 꽤 일찍 시작했다. 그렇게 어려웠던 적은 없다"면서 에피소드를 전했다. 그는 "개인적으로 에피소드가 있는데 손동운 뒤에 녹음할 때면 마이크를 낮게 다시 세팅해야 해서 힘들었다"며 "최장신 동운과 최단신 요섭이 멋있는 곡을 만들어 냈다"고 했다.윤두준은 "저는 양요섭 다음에 하면 헤드셋이 너무 쪼여져있다. 무료 경락이 된다"고 웃으며 "녹음하면서 너무 즐겁게 했다. 멤버들과 같이 작업하는 게 분명히 어려운 것도 있고 했지만 정말 즐거웠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.하이라이트는 팀의 슬로건과 같은 '저스트 두잇'의 정신을 강조했다. 손동운은 "롱런 비결을 물으시면 멤버 모두가 양보하고 배려하는 게 깔려있다. 그걸 토대로 저희 슬로건인 '저스트 두 잇'을 하는 것"이라며 "이렇게 앞으로 15년 더 하고 그 이후로 15년 더 하고 그러다 보면 60주년 맞이할 거 같다"고 말해 눈길을 끌었다.이기광은 "요즘 이런 질문을 많이 받고 있는데 숫자로 들으면 '꽤 오래 했구나'란 생각이 드는 거 같다. 이 상태로 노래하고 춤을 추고 연습하고 만들어 간다면 어느덧 시간이 많이 흘러있을 거 같다는 생각이다"며 "15주년 감사하지만 앞으로도 더 최선을 다해서 즐겁게 춤추고 노래하겠다"고 했다.이기광의 말에 동의한다고 밝힌 양요섭은 "언제 이렇게 시간이 흘렀지 하는 생각이 든다. 그래도 15년 동안 잘해왔구나 생각이 든다. 대견하고 저 스스로도 잘해왔다고 칭찬해 주고 싶다"고 미소 지었다."15주년이 특별하다"는 윤두준은 "사실 10월16일이 되면 15주년인데 그 때까지 한 해 잘해 나가자는 목표가 생길 수 있는 거 같아서 더 동기부여 될 수 있는 거 같다"며 "그런 행복한 15주년을 만드는 게 우리 하이라이트가 먼저 해야할 일이다. 그 뒤는 지금까지 해왔던 것처럼 '저스트 두 잇'의 정신으로 나가겠다"고 강조했다.하이라이트는 15주년을 맞아 낸 신보가 큰 사랑을 받기를 바랐다. 이들은 연신 "잘 부탁드린다, 예쁘게 봐달라"며 "대박 났으면 좋겠다"고 말해 끌었다. 특히, 손동운은 "가게에 가면 저희 노래를 많이 틀어주시는데, 비스트 시절 곡들이 많더라. 하이라이트의 '바디'나 '스위치 온'이 여러 상점, 헬스장 등에 많이 흘러나오기를 소망해 본다"고 목소리를 높였다.한편, 11일 오후 6시 새 앨범 전곡 및 뮤직비디오 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr