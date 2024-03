데뷔 15주년 하이라이트, 미니 5집 '스위치 온' 발매

미니 5집 '스위치 온' 발매 기념 기자간담회

그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT, 윤두준 양요섭 이기광 손동운)가 컴백 소감을 밝혔다.하이라이트는 11일 오후 4시 다섯 번째 미니앨범 'Switch On'(스위치 온) 발매 기념 온라인 기자간담회를 열였다.이날 양요섭은 "1년4개월 만에 완전체로 컴백했다. 올해는 저희 멤버들이 데뷔 15주년을 맞이한 해라서 더 의미가 있다"고 운을 뗐다.이어 이기광은 컴백 소감과 관련 "1년4개월이 길면 길고 짧으면 짧은 시간인데 그 동안 열심히 갈고 닦았다"며 "타이틀부터 수록곡까지 성의있게 고르고 만들었다. 완성도도 높고 계절감도 맞는 거 같다"며 많은 사랑을 부탁했다.양요섭 역시 "15주년에 사랑하는 멤버들과 새 앨범을 낼 수 있다는 것만으로 감사하다. 저희가 열심히 만든 앨범이니까 많은 분들이 잘 들어주시면 좋겠다"고 바랐다.윤두준은 또 "앨범을 낸다는 게 참으로 쉽지 않고 당연하지 않다. 그럼에도 불구하고 앨범을 내서 팬들을 만날 수 있다는 게 정말 기쁘고 감사하다"고 미소 지었다.손동운은 타이틀곡에 대해 "따라부르기 쉬운 곡"이라며 관심을 유발했다.데뷔 15주년을 맞은 하이라이트의 신보 'Switch On'은 더욱 특별한 마음으로 불빛을 켠다는 뜻을 담아 기획됐다. 타이틀곡 'BODY'(바디)는 하이라이트가 그간 한번도 해본 적 없는 하우스 스타일의 감각적인 곡으로, 중독성 강한 챈트 멜로디에 '이 순간 너와의 시간이 가장 소중하다'라는 사랑 고백을 담았다.또한, 트레일러 한 소절만으로 팬심을 고조시킨 'Switch On'(스위치 온), 깔끔하고 멋스러운 보컬이 매력적인 'Feel Your Love (48.6Hertz)'(필 유어 러브 (48.6헤르츠)), 사랑의 과정을 풋풋하게 노래한 'How to Love'(하우 투 러브), 두근거리는 마음을 표현한 청량한 밴드 사운드의 'In My Head'(인 마이 헤드)까지 총 5곡이 앨범을 다채롭게 구성한다. 이기광이 이중 3곡의 작사·작곡에 참여했다.11일 오후 6시 새 앨범 전곡 및 뮤직비디오 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr