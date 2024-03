/ 사진제공=이고이엔티

신인 걸그룹 VVUP(비비업)이 뮤직비디오 티저 영상으로 유튜브 순위에 올랐다.VVUP(현희, 킴, 팬, 수연)은 지난 9일 공식 유튜브 채널에 첫 싱글 'Doo Doom Chit'(두둠칫)의 뮤직비디오 티저를 공개한 가운데, 유튜브 트렌딩 인도네시아 7위에 올랐다. 데뷔도 하지 않은 신인 걸그룹의 티저가 유튜브 트렌딩에 진입한 건 매우 이례적으로, 댓글도 무려 2,000개를 돌파했다.VVUP은 다국적 멤버로 구성된 4인조 신인 걸그룹이다. 특히, 첫 싱글의 뮤직비디오 티저가 인도네시아에서 두각을 나타낸 건 인도네시아 출신이자 팀 내 메인 보컬인 킴의 영향이 크다. 킴은 인도네시아 오디션 프로그램 'The Indonesian Next Big Star'에서 준우승을, 'The Voice Kids Indonesia' 시즌2에서 3위를 차지한 바.VVUP은 오는 13일 첫 싱글 'Doo Doom Chit'을 선보인다. 곡 제목처럼 한 번 들으면 저절로 몸이 '두둠칫' 하는 중독성 있는 비트와 멜로디가 특징이다. 방탄소년단(BTS) '쩔어', 갓세븐(GOT7) '하드캐리', 트와이스(TWICE) 'ONE SPARK' 등을 만든 프로듀서 이어어택(earattack)이 곡 작업에 참여했다.뮤직비디오는 세계적 팝스타 도자캣(Doja Cat), 아리아나 그란데(Ariana Grande) 등과 협업한 유명 뮤직비디오 감독 한나 럭스 데이비스(Hannah Lux Davis)가 연출을 맡았다.VVUP의 첫 싱글 'Doo Doom Chit'은 오는 13일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr