왼쪽 상단 시계 방향 순으로 진현주, 나나, 젤리당카, 방윤하 / 사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 마침내 공개됐다.8일 0시 유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 앨범인 미니 1집 'WE UNIS(위 유니스)'의 콘셉트 포토 스타트(START) 버전을 공개했다.콘셉트 포토 스타트 버전의 첫 번째 주자는 진현주와 나나, 젤리당카, 방윤하. 사진 속 멤버들은 빛과 그림자를 적절히 활용해 신비로운 모습을 극대화 시킨 모습이다. 특히 멤버 모두가 무표정한 얼굴로 살짝 시크한 분위기를 연출했다.이들에 이어 오는 9일 순차 베일 벗을 네 멤버는 또 어떤 모습을 지니고 있을지 궁금증을 유발한다.유니스는 SBS와 F&F엔터테인먼트가 공동 제작한 오디션 프로그램 '유니버스 티켓'에서 결성된 걸그룹이다. 진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원 총 여덟 멤버가 최종 데뷔조로 발탁됐다.팀명 '유니스(UNIS)' 유니버스에서 시작한 우리들의 스토리를 함께 써 내려가자는 뜻을 담고 있다. 'Universe is Started→U&i Story', 즉 데뷔 전 '유니버스 티켓'을 통해 꿈을 향한 첫발을 내디딘 멤버들이 유니스로서 계속해서 이야기를 써 내려간다는 확장된 서사를 그린다.그룹에 담긴 의미처럼 이들은 오는 27일 데뷔 앨범을 발표하고 유니스로서의 첫 번째 이야기를 시작한다.한편, 유니스의 데뷔 앨범인 미니 1집 'WE UNIS'는 오는 27일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr