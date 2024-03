사진=유튜브 채널 '이지금 [IU Official]' 영상 캡처본.

아이유(IU)가 어린시절 자신의 어머니와 있던 일화를 밝혔다.6일 유튜브 채널 '이지금 [IU Official]'에는 'IU ‘Shh..’ (/W My First World)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 아이유는 앨범 'Love wins all'의 수록곡 'Shh..(Feat. 혜인(HYEIN), 조원선 & Special Narr. 패티김)'에 대한 비하인드를 말하는 인터뷰 형식으로 진행됐다.이날 아이유는 'Shh'라는 곡에 관해 이야기했다. 인터뷰어로 아이유의 엄마가 목소리 출연했다. 해당 곡은 인생의 첫 롤모델이자 첫 세상이었던 여자, 엄마에 대한 하나로 정의할 수 없는 마음을 담았다.인생의 첫 롤모델이 누구였냐는 질문에 아이유는 "제일 먼저 만난 저의 세상이기도 한 부모님이다. 제가 제 벌스(후렴구)에서 다룬 그 상대는 저희 엄마다. 엄마가 저한테 첫 세상이었고 첫사랑이기도 했고, 첫 선생님이기도 했다"라고 이야기했다.아이유의 엄마는 "우리가 남으로 만났어도 우리도 친구가 될 수 있었을까?"라는 질문을 던졌다. 아이유는 "아빠랑 많이 닮았다. 근데 나의 아빠가 엄마를 엄청 좋아하지 않나. 그렇기 때문에 우리가 친구로 만났어도 내가 아빠를 닮은 그 취향이 있기 때문에 엄마와도 친구가 되지 않았을까 생각한다"라고 털어놨다.어린 시절을 회상하던 아이유는 "내가 어릴 때도 너무 되바라지고 내가 너무 당돌해서 엄마는 열받은 적이 많았다고 하지 않았나"라고 질문했다. 이에 아이유의 엄마는 "많지는 않고 한 번 크게 싸웠다. 근데 내가 졌다. 평생 엄마가 한 번 때렸는데 그 일 때문에 때렸지. 엉덩이를 때렸다"라고 답변했다.이 말을 듣던 아이유는 "그 작고 귀여운 아기를, 엉덩이가 아직도 아프다"라며 너스레를 떨었다. 아이유의 엄마는 "너무 일곱 살 아이가 할 수 없는, 기억 안 나냐"라고 되물었다. 아이유 엄마의 말에 의하면 일곱살의 아이유는 '엄마 나 내일 유치원 안 가 쉬는 날이야. 나 유치원 안 가서 너무 좋아'라고 말했고, 아이유 엄마는 '너 그러면 다니지 마'라고 말했다고. 이에 아이유가 '내가 유치원을 다니기 싫다는 게 아니라 쉬는 날이 좋은데 어떻게 엄마가 돼서. 엄마는 회사 가는 날이 좋아. 노는 날이 좋아?'라고 답변했다고 전했다.당시 아이유 엄마는 일곱살 딸의 말을 듣고는 사과했다고. 아이유는 "좋은 어른의 태도였던 것 같다. 인정한 거 자체가. 어른도 아이에게 사과할 수 있다는 게 엄마에게 배운 좋은 지점이다"라고 설명했다. 이어 "엄마라서 사랑해야 하는 것 말고, 난 엄마를 좋아하려고 노력하지 않아도 항상 엄마를 좋아했다"라고 덧붙였다.한편 아이유는 '2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT'를 진행 중이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr